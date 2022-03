O Alto Taquari

Município homenageia as mulheres com palestra e animação de Nando Rosa

A Administração Municipal de Pouso Novo, realiza na segunda-feira, dia 07, um evento para homenagear as mulheres pela passagem de seu dia. Uma programação será desenvolvida a partir das 13 horas no CTG Tropilhas da Serra pela secretaria da Saúde e pelo Cras em parceria com a Unidade de Atendimento do Sicredi.

Como atração, acontece palestra motivacional com a jornalista Dirce Becker Delwing com a participação de Nando Rosa, da Banda Rosa, de Estrela. Durante a programação acontece a saudação do prefeito Moacir Severgnini; secretário da Saúde, Roges Gheno e da única mulher vereadora de Pouso Novo, Tânia Constantin. Também estão previstas brincadeiras e uma confraternização com um café colonial para um público que deve passar de 400 mulheres.

Por daiane