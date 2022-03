Geral

Mônica Leal

Jornalista e Vereadora

de Porto Alegre/RS

A cada ano escutamos que as pessoas só se manifestam sobre o Dia Internacional da Mulher em função da data e que dia da mulher é todo dia. Já há um certo movimento comum que preconiza que as mulheres não deveriam ser lembradas de forma institucionalizada e obrigatória, pois assim é que se exalta minorias, que precisam de visibilidade. No caso de um dia da mulher, homenagens, agrados, flores e bombons acabam soando como manifestações machistas. Mas não há como negar que o 8 de março é sim um dia mundial importante de mobilização para que se preste mais atenção na força feminina, no seu papel, no preconceito e nas injustiças que as mulheres sofrem, lembrando sempre a história dos direitos conquistados ao longo do tempo com muita determinação, que é uma das características mais marcantes das mulheres. Nos manifestamos para bradar contra a existência e o aumento considerável dos feminicídios, contra todo o tipo de assédio e contra as desigualdades.

Como vereadora de Porto Alegre, através do meu mandato, defendo e represento outras mulheres, enfrento o machismo desse meio predominantemente masculino e atuo na tarefa de trabalhar e contribuir para um quadro de maior igualdade na política, onde os degraus vêm sendo conquistados com persistência, outra característica de destaque no sexo feminino. É nessa vivência que constato que se tivéssemos mais mulheres nessa área o mundo estaria bem melhor. Acredito que a presença das mulheres na política aumenta e muito as possibilidades de transformação do mundo em um cenário mais sensível, mais sensato, justo e menos corrupto e violento. Nota: no Brasil somos maioria e mais de 52% do eleitorado.

É visível o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, nos diversos segmentos da sociedade, na liderança comunitária e no voluntariado. E nesses últimos tempos de pandemia do coronavírus vimos as mulheres fazendo a diferença na linha de frente nos hospitais, nas instituições científicas e de pesquisa, nos gabinetes de crise e no processo da vacinação contra a Covid-19.

A luta é diária, seja dia 08, dia 20 ou dia 30, porque é diariamente que construímos, com a nossa especial sensibilidade e habilidade, um ambiente de respeito e amor onde quer que estejamos.

Por daiane