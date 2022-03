O Alto Taquari

A etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Motocross realizada no domingo, dia 06, no Parque de Eventos de Capitão, numa promoção do Moto Clube Tricap de Capitão e da organização da Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM) com a supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), esteve cheia de adrenalina e emoções com muita disputa na pista que teve uma remodelação antes do evento, passando a totalizar mais de 1,3 mil metros de extensão.

As disputas iniciaram na manhã de domingo e seguiram na parte da tarde mesmo após uma forte chuva que deixou o espaço das corridas bastante escorregadio. Os pilotos em número de mais de 150 que participaram das provas divididas em 16 categorias revelaram muita perícia. Segundo os organizadores, desde sábado, quando iniciaram os treinos oficiais, um público em torno de quatro mil pessoas circularam pelo parque.

A festa do motocross, que já é tradicional por ocasião do aniversário do município de Capitão, foi encerrada com show musical a cargo da banda Werner & Cia que animou e fez o público presente dançar no piso do galpão do parque.

