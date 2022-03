Resenha do Solano

Apesar de terem conquistado a emancipação na mesma época, Capitão e Travesseiro são diferentes e vivem momentos distintos. Capitão está num momento de ousar e acreditar na beleza de seus próprios sonhos. Travesseiro busca caminhar a passos firmes e certeiros. Os dois gestores também têm perfis diferentes. Jari Hunnhoff (PSDB) vive seu auge político num dos momentos mais promissores do município. Gilmar Southier (MDB) sabe que é momento de apostar na simplicidade e concretizar uma realização de cada vez.

MOVIMENTAÇÕES POLÍTICAS EM TRAVESSEIRO – Nas eleições de 2020, por mudanças na legislação eleitoral, ocorreu a polarização das candidaturas ao Legislativo travesseirense, pelo PTB e PSB. Como a lei mudou mais uma vez, a tendência é que os candidatos voltem ao seu partido raiz na próxima janela. Entre as novidades está a fundação de um novo partido, o Republicanos, que terá entre os protagonistas o músico e repórter Gabriel Santtos.

MERA INCONSCIÊNCIA? O presidente da Acisam, Adelar Steffler, que também preside a Vale Log e é diretor de infraestrutura Logística da CIC-VT, lamenta que políticos locais e parte dos empresários só pensem a curto prazo e não estão sensibilizados com os próximos 30 anos. Na quarta-feira, durante reunião da Federasul, foi entregue um ofício pelas entidades regionais ao governador Eduardo Leite, com as propostas do setor produtivo ao Programa de Concessões de Rodovias Estaduais no Vale do Taquari – Bloco 2.

Além de viadutos no local de rótulas alargadas, sugeridos no projeto, são cobrados anéis viários, para descentralização do fluxo de caminhões pesados das áreas urbanas. “Corremos o risco de criar outros problemas. A centralização do fluxo não é benéfica para a economia. Não temos espaços para paradouros nas rodovias que serão duplicadas. As pessoas que virão fazer turismo aqui terão uma impressão negativa, o que não é interessante para o futuro”.

Segundo Steffler, é preciso ter consciência que o fluxo vai aumentar muito assim que superada a depressão econômica e que os custos logísticos vão afetar a competitividade de quem hoje está na zona de conforto em seus negócios.

Críticos que analisam as tratativas de fora, visualizam que políticos locais (de ambas as siglas com trânsito no Governo Estadual) e empresários beneficiados por programas governamentais estão evitando indisposições.

SAÍDA DOS WÜSCH – O presidente da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, Marcelo Luís Schneider, foi muito bem em incluir na obra da construção de uma nova ponte na rua dos Wüsch – anunciada por José Elton Lorscheiter (PP) – uma intervenção de engenharia por baixo da ponte da ERS-130 no arroio do Meio, para criação de uma rota alternativa na saída da cidade. Ele lembrou que essa cobrança pautou discussões nas legislaturas anteriores, em que os agora governistas, diziam que era simples. Eu acompanhei Roque Haas em uma vistoria por baixo da ponte em questão no governo anterior. Uma saída seria a canalização como Lajeado fez com o arroio do Engenho. Não sei até que ponto é permitido na legislação ambiental e se é tão barato. Wanderlei Theves, o Xumby, imortal da Alivat, já havia sugerido, a escavação, semelhante ao cruzamento dos bairros Universitário e Campestre em Lajeado. Também temos a opção de viaduto nos rochedos entre os bairros São José e Medianeira. “É só jogar uns pré-moldados por cima”, segundo ex-legisladores que às vezes deixam saudades.

VIVER PARA OS OUTROS – Foi inaugurada em Arroio do Meio no dia 10 de março, a sede da Associação Maçônica Albert Einstein – Templo Verdade. O ato foi acompanhado por representantes da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul (Glemers) com sede em Porto Alegre, da Grande Comissão de Liturgia do Rito Schröder, assessores regionais do Palácio Maçônico e da regional da Lajeado. As sessões serão sempre nas terças-feiras, a partir das 19h30min, no Rito Friedrich Ludwig Schröder, que é de origem Alemã, com o lema “Lebe für der anderen” – Viva Para os Outros.

RESTABELECIMENTO DE ABATES E PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS – A quarta-feira ficou marcada pela retomada na normalidade de abates nos frigoríficos e indústrias de embutidos em Arroio do Meio. Desde 20 de setembro os estabelecimentos estavam funcionando de forma parcial, em decorrência da suspenção de certificações para comercialização fora do município, estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, durante auditoria de manutenção do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). Entre as lições que ficam para todos (servidores, Executivo, Legislativo e empresas), é a diferença de diálogo e discussão. Os conflitos e impasses que pareciam incontornáveis foram superados no momento em que os envolvidos entenderam que em brigas todos perdem. Os esclarecimentos da coordenadora nacional do Sisbi, Judi Maria da Nóbrega, foram fundamentais para maturidade. Mostra que enquanto sociedade temos que cuidar para não cairmos em armadilhas de mentores de conflitos. Nem eles estão rindo agora.

EMENDAS REPUBLICANAS – Os Republicanos Israel de Borba (assessor jurídico da prefeitura de Arroio do Meio) e Alex Sandro Theves (coordenador de Trânsito), conquistaram nesta semana duas emendas totalizando mais de R$ 250 mil para serem aplicadas na Saúde e Assistência Social.

Por daiane