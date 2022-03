O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Formada pela Universidade Católica de Pelotas em 2015 e especialista em clínica médica (medicina interna) desde 2021, Mariana Lucietto Piccinini Dezone, está atendendo no Centro Clínico São José, localizado na rua Júlio de Castilhos, no Centro de Arroio do Meio desde o início de 2022.

Natural de Porto Alegre e moradora de Lajeado há oito anos, Mariana trabalhou no hospital Ouro Branco de Teutônia onde foi plantonista no PS, internista da clínica, além de ter participado da direção clínica e técnica da instituição. No início deste ano recebeu a oferta de ser internista do Hospital São José, de Arroio do Meio, e aceitou o desafio, sendo que paralelamente iniciou os atendimentos no centro clínico do município. Para este ano ainda, pretende se organizar para conseguir convênio com a Unimed.

Os contatos para agendamento de consultas no centro clínico são 3716-1679, 3716-1835 e Whatsapp (51) 99941-6341.

Por daiane