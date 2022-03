O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O útero é um órgão feminino revestido por um tecido afetado diretamente pelos hormônios. Esse tecido, chamado de endométrio, engrossa sua espessura e é expelido do corpo durante o ciclo menstrual.

No entanto, quando ele cresce fora do útero, especialmente em lugares de cavidade abdominal, a mulher é diagnosticada com endometriose. A doença crônica que acomete mulheres especialmente em idade reprodutiva atinge, principalmente, órgãos como ovários, tubas uterinas, bexiga e intestino.

Neste mês de março, além de celebrar o Dia Internacional da Mulher, também é feita a campanha do “Março Amarelo”, mês mundial da conscientização da endometriose. E, com o objetivo de conscientizar as mulheres, o AT traz uma entrevista com a médica graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Dra. Taís Silveira Gonçalves, que fala sobre a doença.

AT – Quais os principais sintomas relatados pelas pacientes?

Dra. Taís – Embora possam ser assintomáticas, a maioria das pacientes que têm os sintomas apresentam dor pélvica crônica que pode variar com o ciclo menstrual ou ser cíclica relacionada com a menstruação. É o sintoma mais comum sendo que 60% das pacientes tendem a apresentar.

A dor relacionada com a menstruação geralmente começa de um a dois dias antes do período menstrual e ela não é tão responsiva aos medicamentos utilizados neste período. É uma dor mais intensa que uma cólica menstrual.

Outro sintoma é a dispareunia, que se caracteriza pela dor nas relações sexuais em função do contato que existe com os ligamentos do útero.

Um dos sintomas menos comum é a disúria, ardência urinária que também pode ser suspeitado quando for um sintoma relacionado com o período pré-menstrual e se repetir todo mês.

Outro sintoma menos comum é a dor ao evacuar. Está relacionada com a endometriose do sigmoide, que é na parte intestinal.

É sempre importante investigar uma dor que se perpetua por mais de seis meses.

AT – Como é feito o diagnóstico?

Dra. Taís – Através do exame físico na consulta com ginecologista, é bastante difícil ter um diagnóstico definitivo. Na coleta para o exame preventivo, geralmente, não apresenta alterações. Às vezes, no toque vaginal, que também faz parte do exame físico, o ginecologista pode perceber dor na apalpação do útero, quando é uma endometriose que já afetou os ligamentos da pelve.

Exames laboratoriais também são difíceis e bem específicos.

As ecografias transvaginais são exames muito usados e ajudam bastante no diagnóstico. No entanto, se a ecografia estiver normal, não significa que a paciente não tenha endometriose.

Atualmente, o método de imagem mais utilizado é a ressonância magnética. Ela pode indicar endometriomas e espessamento do septo vaginal. Outra principal ferramenta utilizada é a laparoscopia diagnóstica, uma cirurgia por vídeo em que o médico coloca uma câmera dentro do abdômen da paciente e ali consegue visualizar diretamente as lesões da endometriose. Neste exame, que normalmente já é feito com o tratamento, é possível destruir alguns focos de endometriose e desfazer aderências que podem ter na pelve.

Ecografias e ressonâncias são feitas com preparo especial para pesquisa de endometriose e são muito efetivas. Existe um estadiamento que é feito de um grau de acometimento da doença. Geralmente um radiologista experiente faz esses exames dando uma boa assistência no diagnóstico.

AT – O diagnóstico pode ser demorado? Se sim, essa demora agrava a situação da paciente?

Dra. Taís – Por ser de difícil realização o diagnóstico pode demorar bastante, pois as dores podem ser confundidas com cólicas menstruais e dismenorreias, e a paciente acaba passando por vários médicos. Nem sempre se suspeita, num primeiro momento, de endometriose. Por isso, a demora do diagnóstico pode ser muito prejudicial para a fertilidade da paciente, uma vez que essas lesões vão acometendo as trompas e a função ovariana. Elas também podem migrar para órgãos próximos como bexiga e intestino, lesionando-os e comprometendo não só a fertilidade como também a função intestinal e urinária da paciente. Portanto, a demora interfere bastante na qualidade de vida e no futuro reprodutivo das mulheres.

AT – Quais são as principais formas de tratamento?

Dra. Taís – A endometriose deve ser abordada como uma doença crônica e merece acompanhamento durante a vida reprodutiva da mulher. O tratamento clínico com medicação é eficaz no controle da dor pélvica. O principal objetivo do tratamento clínico é o alívio dos sintomas de dor e a melhora da qualidade de vida, não se esperando diminuição das lesões ou cura da doença, mas sim o controle do quadro clínico.

Progestágenos são medicamentos que podem ser utilizados de forma contínua: acetato de norentindrona, desogestrel e dienogeste. Outras formas de apresentação são o acetato de medroxiprogesterona de depósito que deve ser aplicado na dose de 150 mg intramuscular a cada três meses e anticoncepcionais de longa duração como DIU hormonal ou implanon. O uso de pílulas combinadas de estrogênio e progesterona também pode ser recomendado.

Existem medicações adjuvantes para controle da dor, como o danazol, os agonistas do GnRH e os inibidores da aromatase.

Terapias complementares como a acupuntura, fisioterapia do assoalho pélvico, psicoterapia e uso de analgésicos como gabapentina e amitriptilina, também podem ser utilizados.

O tratamento cirúrgico deve ser oferecido às pacientes quando o tratamento clínico for ineficaz ou contraindicado por alguma razão. O objetivo da cirurgia é a remoção completa de todos os focos de endometriose, restaurando a anatomia e preservando a função reprodutiva. Preferencialmente, deve ser realizada por videolaparoscopia.

AT – A doença pode causar infertilidade?

Dra. Taís – Cerca de 30 a 50% das mulheres com endometriose apresentam infertilidade.

AT – A mulher com endometriose pode engravidar? Se sim, ela terá dificuldades durante a gravidez? Quais?

Dra. Taís – Geralmente há acometimento das trompas, lugar por onde o óvulo passa até chegar ao útero e encontrar o espermatozoide. Além disso, o número de óvulos normalmente é menor, e a ovulação é menos eficiente. Trata-se de uma condição inflamatória, associada a alterações hormonais e imunológicas que dificultam a gestação. Claro que a gravidez natural é possível, apesar de ser mais difícil.

As complicações são: aumento de chances de gestação ectópica ou abortos recorrentes. Além disso, caso a mulher consiga engravidar, existe risco aumentado de hemorragias, complicações relacionadas à placenta e necessidade de cesariana.

AT – Além da saúde corporal, de que forma essa doença afeta a saúde mental da mulher?

Dra. Taís – Os principais sintomas emocionais são: medo, ansiedade, frustração, raiva, estresse. Esses achados são relacionados às dúvidas quanto ao tratamento, ao futuro reprodutivo e ao diagnóstico de uma doença crônica que, embora tenha tratamento, não tem uma cura definitiva.

A ansiedade, por não saber se o tratamento realmente irá funcionar e quais as sequelas que essa doença pode deixar. É um momento de muitas incertezas e medos que devem ser sempre considerados, pois podem desencadear quadros de depressão.

AT – Quais são os fatores que podem piorar o quadro de endometriose?

Dra. Taís – A endometriose pode ser agravada por efeitos psicológicos, interferindo negativamente no tratamento da doença, pois essas mulheres acabam tendo menor adesão ao tratamento e demoram mais para buscar um médico especialista.

AT – Mesmo que não há cura, existem hábitos que previnem ou melhorem o quadro da doença?

Dra. Taís – A melhor maneira de tratar a endometriose é por meio de uma abordagem multidisciplinar, com o auxílio de profissionais de diferentes especialidades. O aspecto nutricional também tem comprovado impacto no organismo e, no caso da endometriose, elas podem ser o gatilho de alguns sintomas ou a chance de ajudar a controlá-los. Uma dieta com alimentos refinados, sintéticos e processados deve ser evitada. Refeições industrializadas, farinha branca, açúcar, adoçantes artificiais, refrigerantes, contribuem para sobrecarregar nosso organismo com toxicidade.

Prefira alimentos frescos e não processados, de preferência orgânicos. Eles são parte fundamental de uma dieta anti-inflamatória.

AT – No Brasil, existe algum programa ou estratégia de luta ou de apoio às mulheres com endometriose?

Dra. Taís – Existe o AMO Acalentar – Associação Ministério Nacional e Universal de Endometriose, Infertilidade e Dor Crônica do Brasil. Ela promove o ensino, a pesquisa e a assistência à mulher portadora de endometriose, infertilidade e dor crônica.

Por daiane