O Alto Taquari

Márcia Maria Rempel Kramer, moradora da Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, é assinante do jornal O Alto Taquari há 30 anos. Desde então, o impresso é esperado nas sextas-feiras por ela e por seus filhos Kraiton e Kellin. Segundo ela, para sua mãe Dorotéia, moradora de Travesseiro e também assinante d’O Alto Taquari, essa ferramenta de comunicação é muito importante e é, muitas vezes, responsável por proporcionar conversas com as amigas.

“A sexta-feira só começa depois do jornal. Hoje, sexta-feira, inicia um novo dia em que esperamos ansiosamente a chegada do jornal O Alto Taquari, este que esperamos todas as sextas-feiras, há 30 anos”, afirma.

Márcia percebe que essa é uma rotina de muitos leitores e apreciadores do jornal, pois ele está inserido dentro de comunidades, além de Arroio do Meio. “Minha mãe, Dorotéia Rempel, moradora da cidade de Travesseiro, com seus quase 80 anos aguarda também o seu jornal chegar, para assim, deixar todos seus afazeres de lado, e se entreter com a leitura”.

O primeiro passo de dona Dorotéia é folhear todo o jornal, já observando colunas que lhe chamam a atenção, para então lê-las por primeiro. “Nós da família, percebemos o quão importante é a chegada do jornal na casa da mãe, pois ela lê todo ele, ‘tintim por tintim’, se informando de todas notícias para poder compartilhar novidades com o pai Cláudio Rempel e também com seus vizinhos. Além disso, muitas vezes as notícias lidas são o assunto de toda a semana para ela e suas amigas”.

Para Márcia e sua família, o jornal é uma forma de compartilhar informações, notícias, eventos. “Ele é nosso ponto de partida para que a sexta comece, por isso, meus filhos Kraiton e Kellin também acabaram criando o bom hábito de ler O Alto Taquari, geralmente, antes de irem trabalhar”.

A leitora detalha que recentemente o filho mudou-se, iniciando um novo ciclo em sua casa nova. “Por não ter a assinatura do jornal, inicialmente, nós líamos o jornal em casa e depois entregávamos a ele. Pelo jornal já fazer parte da vida dele, decidimos, em seu aniversário, presenteá-lo com uma assinatura, e assim, quem sabe, em futuras gerações, não acabar o laço criado entre família e jornal”.

Por mais que as notícias nas redes sociais acabem chegando mais rapidamente, o gosto por reservar uma parte do dia para sentar, tomar chimarrão e ler o jornal é muito grande, garante. “É um hábito saudável que todos deveriam ter. O mundo digital é muito rápido, mas jamais irá tirar o lugar do jornal impresso que dá acesso a pessoas que não estão inseridas na era digital”, avalia.

Márcia considera O Alto Taquari um jornal completo. “Nele encontramos boas leituras, entretenimento, notícias do município, políticas, sociais e econômicas, sem contar as informações de jogos e campeonatos. Entendemos que essa ferramenta é muito importante, pois além de disseminar a informação, nos torna cidadãos críticos e praticantes da leitura”.

