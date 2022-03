Agrovale

Dulce Bush e a filha Andreia residem em Linha Orlando, distante aproximadamente 12 km do centro de Marques de Souza, e se dedicam a uma horta orgânica. São 200 metros de extensão, onde são produzidos 12 tipos de verduras e legumes: batata doce, alface, beterraba, couve-flor, pimentão, brócolis, cenoura, salsa, repolho, cebola, tomate e chuchu.

A ideia surgiu quando a Emater/RS-Ascar do município procurou a família e juntos pensaram em uma iniciativa que fosse viável, tanto para quem produzisse, como para o município. Foi assim que foi implantada a horta orgânica, que, além de atender a demanda da família, atende às necessidades da população, visto que nos sábados ocorre a Feira do Produtor, no Centro, onde são comercializadas verduras, legumes, frutas, salames, mel, entre outros produtos.

A família Bush conseguiu, através da Emater, canos para a irrigação, caixa d’água e alguns tipos de sementes como forma de incentivo para o investimento. “Só temos a nossa horta graças ao empenho da Emater e do Governo Estadual, que nos ajudaram com alguns equipamentos e, por isso, conseguimos levar até as pessoas produtos de qualidade e sem agrotóxicos. As verduras e legumes que plantamos são saudáveis. Provêm de um sistema de cultivo que observa as leis da natureza e todo o manejo agrícola está baseado no respeito ao meio ambiente e na preservação dos recursos naturais”, acrescenta Andreia.

Com a horta certificada como 100% orgânica, a família pensa em aumentar sua produção, pois a demanda vem crescendo e as perspectivas para o futuro são animadoras. Os 12 tipos de verduras e legumes serão ampliados para 16, num espaço de 320 metros de extensão. Para Dulce, essas melhorias são frutos de um trabalho sério e eficiente, sendo que cada vez mais as pessoas estão optando por adquirirem produtos sem agrotóxicos, o que gera uma qualidade de vida muito melhor e mais saudável.

Produtos sem agrotóxicos são considerados mais saudáveis. Segundo um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem para óbito, em países em desenvolvimento. Outros mais de sete milhões de casos de doenças agudas e crônicas não fatais também são registrados. O Brasil vem sendo o país com maior consumo destes produtos desde 2008.

Por daiane