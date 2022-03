Greicy Weschenfelder

Queremos paz!

Aterrorizados todos estamos com as notícias que nos vêm nos últimos dias sobre a guerra. Quem imaginou ter que conversar com os filhos sobre a existência de guerras a não ser àquelas que estão nos livros. E os professores param tudo nesse momento para explicar o contexto, o que é e o que está acontecendo e vamos acompanhando minuto a minuto, pois o ‘conteúdo’ constantemente. Hoje, já soube que uma nova rodada de negociação começou. Tomara que se entendam!

Juro que quando vi o que estava acontecendo, não quis acreditar! Os números podem não ser ainda vultosos, mas são vidas ceifadas para mostrar quem tem mais poder. Imaginei também as pessoas com aquele barulho de toque de recolher, tendo que conviver com medo e ameaça de bombas diariamente. E os níveis de traumas, depressão, ansiedade param onde nesse momento? Estar e conviver sob pressão não é vida. É sobreviver sem saber o amanhã.

Caros leitores, o que podemos fazer para ajudar? Sinceramente, penso que a única coisa seja rezar. E rezar muito pois até onde pode ir o poder, a ganância de pessoas que são maldosas e nada empáticas?

Confesso também que as manifestações que ocorrem não sei se ajudam muito, ainda mais quando alguns representantes se empoderam de ódio e querem o domínio acima de tudo.

Sabemos da capacidade de armamento e de quanto tempo a Rússia vem se preparando para essa guerra. Não é de ontem a atrocidade desse governante, que nem merece ter seu nome escrito. E será que a invasão parará na Ucrânia?

E o poder que outros países fortes têm? Não ´podemos em nenhum segundo pensar o que seria uma guerra mundial.

Querer a paz é um pedido que urge nesse momento. E que bom que muitos estão conseguindo voltar ou sair da Ucrânia e tomara que superem o trauma vivido mesmo que por um dia. E que acabe logo na Ucrânia e que tudo seja resolvido sempre na diplomacia. Isso vale também para nós em qualquer circunstância. Viver em paz faz tudo ficar melhor na nossa vida. Ter a consciência tranquila de que não temos “guerras” interiores, guerras com vizinhos, com quem quer que seja.

Paz palavra tão pequenina e tão significativa e importante. Termino e comecei com ela.

Por daiane