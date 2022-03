Resenha do Solano

Depois da covid, enchente, estiagens, novas variantes, o mundo está apreensivo com os impactos da guerra no norte da Europa, e Arroio do Meio vive seu primeiro contato com a dengue (páginas 08 e 09).

Os ‘conspiradores’ mais criativos estão dizendo que estas larvas foram ‘importadas’, para manchar estatísticas atuais. Inspiração da Guerra Fria ou mera coincidência? Ironias a parte, é preciso lembrar que propagandas institucionais de combate à dengue são veiculadas no Brasil há décadas. Além de até duas semanas de sintomas, a possibilidade de dengue hemorrágica, são riscos eminentes.

UTI DO HOSPITAL SÃO JOSÉ

Em meio à cobrança da oposição para agilização da conclusão da UTI do São José (páginas 11 e 12) à vinda dos geradores, o Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado, reinaugurou na manhã desta quinta-feira, cinco leitos SUS adultos de UTI que se somam aos cinco leitos privados da instituição. O investimento superou R$ 5 milhões. Lembrando que nos primeiros meses da pandemia, o município conseguiu autorização para a implementação de cinco leitos para atender pacientes com covid-19. Agora, conseguiu que os cinco leitos fossem convertidos em UTI geral e atender qualquer paciente do Estado.

MOVIMENTAÇÕES DO MERCADO

Às vezes, profissionais de empresas de comunicação – não necessariamente comunicadores – são assediados por partidos políticos interessados em ‘votos’. Às vezes são convidados para cargos diversos, devido a sua capacidade técnica ou perfil. Também ocorre o contrário. Não é exclusividade da política, gestão pública e comunicação. A vida é feita de ciclos. De despedidas e de estreias. A política tem suas faces, a gestão pública suas regras, e as empresas de comunicação sua função pública e comunitária. Assim como médicos que trabalham em postos de saúde, clínicas particulares e plantões, e iniciativas fora da área da saúde, poucos têm contrato 100% exclusivos.

ATITUDE NEUTRA X TIRANIA

Em meio a uma tendência natural de solidariedade com a Ucrânia, país mais fraco em relação à Rússia, muitos brasileiros cobram o posicionamento do presidente Jair Messias Bolsonaro e outros avaliam que a neutralidade é oportuna. Guerras acontecem por poder, território e interesses mais específicos. Complicado avaliar de longe sem ter uma narrativa histórica e recente. Qualquer posicionamento ou atitude precipitada pode ter efeitos indesejados. Entretanto, a devastação e as mortes são lamentáveis e injustificáveis, e uma omissão de líderes esclarecidos, pode ser interpretada de covardia no futuro.

Os maiores países ou forças econômicas têm passados sangrentos. O Brasil ganhou todos os confrontos que travou, menos a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. O país foi derrotado por uma aliança de argentinos e uruguaios. Agora estamos num ambiente confortável e de bom convívio entre vizinhos.

CRIME SOLUCIONADO

Quando a Polícia resolve um caso (páginas 12 e 13), com ajuda da comunidade, a sociedade volta a sentir orgulho e confiança nas forças de segurança, e fazer a sua parte com bons exemplos. É uma sensação de justiça e paz, que evidencia que a liberdade depende de respeito às responsabilidades. Em outras palavras nos dá direito de fazer tudo o que as leis permitem. Porém, a exatidão do que realmente aconteceu, talvez nunca seja descoberta.

Por daiane