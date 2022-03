O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Governadora do Rotary empossa primeiro grupo interactiano de Arroio do Meio

A Governadora do Rotary Distrito 4700, Evanisa Fatima Reginato Quevedo Melo, esteve em Arroio do Meio na terça-feira, dia 7, para empossar um novo grupo de Interactianos, que é composto por jovens de 12 a 18 anos. Na oportunidade visitou o jornal O Alto Taquari, onde foi recebida pela diretora Isoldi Bruxel. Acompanhada pelo esposo José Humberto Quevedo Melo, pela presidente do Rotary Club de Arroio do Meio, Fabiana Botoni, e pelo governador assistente da área 14 e integrante do Rotary Club de Teutônia, Valmor Kaufmann, Evanisa relatou ações do Rotary.

Neste ano, o tema do Rotary é “Servir Para Transformar Vidas”. No entanto, a governadora reforça que a erradicação da Poliomielite é o principal objetivo do clube internacioanl há mais de três décadas. “Apesar de ter reduzido 99,9% dos casos, os países Afeganistão e Paquistão continuam endêmicos”, comenta a governadora, que elogiou Arroio do Meio pelo alto índice de vacinação em crianças.

Dentro do tema “Servir Para Transformar Vidas” foi lançada a campanha “Todos pelo empoderamento de meninas” com o objetivo de promover o bem-estar de meninas que, na maioria das vezes estão em desvantagens. “Trabalhamos também com o empoderamento das crianças, principalmente, em relação à educação e saúde”, afirma a governadora.

Além das temáticas principais, os rotarianos também se mobilizam em causas urgentes. “Em relação à atual guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, o Rotary Internacional disponibilizou recursos financeiros e ajuda humanitária para acolher refugiados e desabrigados da Ucrânia”, destaca.

O clube também disponibiliza as Bolsas Rotary pela Paz com custeio de despesas, hospedagem, mensalidade e transporte para interessados em cursar o Mestrado em áreas voltadas para a paz e resolução de conflitos em centros rotarianos de outros países. Como critérios para conquistar a bolsa de estudos é preciso falar inglês fluente e ter, no mínimo, dois anos de voluntariado. As inscrições vão até o dia 15 de março. Mais informações estão disponíveis no link https://www.rotary.org/pt/our-programs/peace-fellowships.

Empenho

Durante a visita, a governadora parabenizou o Rotary de Arroio do Meio pelo trabalho e empenho mesmo durante a pandemia, uma vez que o clube fez a aquisição de mais dez andadores ortopédicos, totalizando 16, dos quais 14 estão emprestados para arroio-meenses. Eles são encontrados na farmácia Karisfarma. Para o hospital do município, foram doados álcool em gel e máscaras. Também fizeram a doação de cestas básicas para o CRAS, além de outras mobilizações com o intuito de auxiliar as entidades e famílias locais.

INTERACT – organização de projetos

Na segunda-feira à noite ocorreu a posse dos novos integrantes do Interact de Arroio do Meio. O grupo de jovens com idades entre 12 e 18 anos deve organizar pelo menos dois projetos por ano, um para ajudar sua escola ou comunidade, outro para promover a compreensão mundial. Para a execução das habilidades sociais, os interactianos são orientados pelos rotarianos.

Durante a programação, Ricardo Alviggi Cimirro, primeiro presidente do Rotary de Arroio do Meio, afirmou que a roda da vida do clube teve importante engrenagem com a criação do Interact. A atual presidente do clube, Fabiana Botoni enfatizou a representatividade dos jovens em relação ao Rotary.

“Na nossa primeira reunião que ocorreu em setembro do ano passado na Acisam, senti meu coração transbordar de alegria ao ver aqueles jovens querendo fazer a diferença e um sonho há muito tempo acalentado sendo realizado. Tenho um carinho enorme por cada um desses jovens, pois é uma troca constante de aprendizados. Eles me deram um novo sentido para a vida” comenta a presidente das Futuras Gerações e responsável pela criação do Interact, Nara Kalsing.

O Interact está composto 19 jovens de 12 a 18 anos:

Presidente: Celina Grebin da Silva Rosa

Vice-presidente: Gabriel Bruismann

Tesoureira: Juliana Fensterseifer

Secretária: Maria Antônia Orlandini

Ajudante de secretária: Roberta Rohr

Diretora: Ana Flávia Orlandini

Comissão:

Compreensão mundial: Sofia Rodrigues da Silva e Ana Luiza Fröder

Projetos: Aline Schneider Kalsing

Imagem pública: Maria Eduarda Leidens Kunzler e Isabeli Gomes Schwarzer

Finanças: Gabriel Piassini

Serviços internos: Davi Jung Duarte e Gabriel Scherer.

Também fazem parte do grupo: Camile Eduarda Ritter, Manuela Jungkenn Schneider, Gabriela Kaufmann, Rafaela Kaufmann e Vinicius Piassini.

ROTARACT – novos conhecimentos e habilidades

É um clube de jovens acima de 18 anos, que acreditam que podem ajudar a construir um futuro melhor. Realizam atividades em torno da comunidade e da prestação de serviços. Seus sócios trabalham para ganhar novos conhecimentos e habilidades que, além de promover o desenvolvimento pessoal, também permite atender a necessidades da cidade promovendo uma melhor relação com a sociedade.

O Rotaract de Arroio do Meio é composto por 15 pessoas, sendo elas:

Presidente: Júlia Brock

Vice-presidente: Raiza Halmenschlager

Tesoureira: Luísa Guimarães

Vice-tesoureiro: Gabriela Dornelles

Secretário: Luiza Loch

Avenidas:

Ambiental: João Victor Kuhn

Comunidade: Matheus Stürmer

Esportes: Mateus Mendes e Augusto Huppes

Internacionais: Kaiane Agostini Staffen

Internos: Tatiana Rheinheimer

Imagem Pública: Roberta Stefani

Profissionais: Jonathan Nunes

Projetos: Diego Wilsmann

Protocolo: Jéssica Borger

ROTARY – missão de servir ao próximo

É um clube de pessoas acima de 18 anos que tem como objetivos principais desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional, melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada e aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.

Fundado em 23 de fevereiro de 1905, o Rotary é uma rede global de líderes comunitários e voluntários que se unem e entram em ação para causar mudanças nas comunidades e no mundo todo. No Brasil, conta com 31 distritos. Destes, cinco no Rio Grande do Sul, com 59 clubes e 171 municípios contemplados. Sua missão é servir ao próximo, promovendo a paz e a compreensão através de boas relações entre líderes, desde comunitários até mundiais. E, por acreditarem nas causas sociais em soluções para conflitos e problemas universais, os clubes rotarianos trabalham para promover a paz, combater doenças, fornecer saneamento, cuidar da saúde das pessoas, apoiar a educação, favorecer o desenvolvimento econômico e proteger o meio ambiente.

Fazem parte do Rotary de Arroio do Meio:

Presidente 2021/2022: Fabiana Rother Botoni

Presidente eleita: Juliana Gasparotto

Vice-presidente: Guilherme Augusto Weizenmann

Secretário: Tiago Heineck

Tesoureiro: Susani de Brito

Diretora de Protocolo: Tatiane Rheinheimer

Conselho Fiscal: Sidnei Bernardo Wollinger e Ismael Fernando Ritt

Presidentes de comissão:

Administração: Marines Marchini

Projetos Humanitários: Marcela Cristina Warken Weizenmann

Desenvolvimento Quadro Associativo: Karine Kremer Tieze

Imagem Pública: Francine Gasparotto

Fundação Rotária: Mauro Augusto Both

Novas Gerações: Nara F. S. Kalsing

Facilitadora de Clube: Ricardo Alviggi Cimirro

Data especial

Estiveram presentes na posse do Interact, os arroio-meenses Valmor Kaufmann, governador assistente da área 14 e integrante do Rotary Club de Teutônia, e sua esposa Leoni Meneghini Kaufmann que, na data, comemoraram 41 anos de casamento, realizado na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Arroio do Meio.

Primeiro Auto Passeio reúne mais de 120 mulheres

No domingo, dia 6, foi realizado o Primeiro Auto Passeio das Mulheres, numa organização do Rotary Club de Arroio do Meio, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a participação de mais de 120 mulheres, em 33 veículos. Foram 35 quilômetros percorridos, saindo da Bela Vista, cumprindo um trajeto pelo interior e bairros de Arroio do Meio com parada no alambique Artesanal Maders, no Salão da Comunidade Evangélica de Forqueta e no Sport Club Sete de Setembro de São Caetano. O evento ocorreu mesmo com tempo instável, proporcionando diversão e alegria às mulheres participantes. Confira imagens no Facebook do jornal.

Por daiane