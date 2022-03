Saúde

A Administração de Arroio do Meio, por meio da secretaria de Saúde, promove neste sábado, a primeira edição da Feira de Saúde “Quem ama cuida”. A ação ocorre no distrito de Forqueta, das 8h às 11h, na Associação Esportiva Forquetense e é aberta a toda comunidade.

Na ocasião serão disponibilizados serviços como aplicação de vacinas contra a covid-19, exames de glicose, colesterol, PSA, medição da pressão arterial, informações nutricionais, saúde bucal, entre outros. Além dos serviços habituais, a Univates, estará presente com alunos dos cursos de Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia, Estética, Enfermagem, Educação Física, Farmácia e Projeto Clown (palhaços).

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) também apresentará o trabalho desenvolvido nas oficinas e outras atividades do centro. Já o Rotary Club, em parceria com o Departamento de Trânsito, fará demonstração da orientação e conscientização das regras de trânsito, um circuito orientado de bicicletas para crianças e adolescentes. A Liga Feminina de Combate ao Câncer também estará presente.

A Escola Municipal Arlindo Back estará representada por meio de exposição do projeto do Relógio dos Chás, Projeto Verde é Vida da Afubra onde é realizado um trabalho de pesquisa, coleta de sementes e do óleo de cozinha usado, bem como de tampas de garrafa pet em parceria com o Departamento do Meio Ambiente que fará o recolhimento de equipamentos eletrônicos e garrafas. O turismo do distrito também estará em evidência por meio do Roteiro Turístico Caminhos da Forqueta, ocasião em que os empreendedores apresentarão seus atrativos para a comunidade.

Por daiane