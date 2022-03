O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O clima era de festa na casa de Lucas Guilherme, que em três dias completaria seu segundo ano de vida. Mas uma notícia inesperada abalou a família que reside em Bela Vista, Arroio do Meio. No dia 9 de julho de 2021, a mãe Sabrina Müller, o pai Evandro dos Santos e a irmã Letícia ficaram assustados ao descobrirem que o pequeno estava com leucemia linfoblástica aguda tipo B, doença que afeta as células linfoblásticas responsáveis pela defesa do organismo. É mais comum em crianças pequenas, mas também afeta adultos.

Sabrina conta que, ao receberem o diagnóstico, a família levou um choque. “Ficamos sem chão. Naquele momento, a nossa vida dava um giro de 360° e mudava completamente. Lucas sempre foi uma criança saudável, nunca teve febre e gripe. E nunca precisou ir ao hospital. Mas nos apegamos a Deus e colocamos tudo nas mãos Dele e dos médicos e não deixamos nossa fé nos abalar. A cada momento agradecemos a Deus por estar cuidando disso tudo”.

A mãe percebeu que algo estava errado com o menino por causa do seu comportamento. “O Lucas sempre foi uma criança muito tranquila e, nos últimos dias, andava brabo e irritado. Brigava para tomar banho, algo que sempre gostou”, comenta.

Ao retornarem ao pediatra, após fazerem os exames solicitados na primeira consulta, foi confirmado que as plaquetas estavam muito baixas. O médico, já suspeitando que pudesse ser leucemia, encaminhou Lucas para um hematologista, mas não havia horário na região com nenhum profissional e Lucas tinha urgência. Por isso ele foi internado no Hospital São José e encaminhado ao Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, onde foi submetido a vários exames, entre eles a biópsia que confirmou a doença. O tratamento, feito pelo SUS, foi iniciado no mesmo dia.

Na primeira etapa de tratamento, que foi feito com quimioterapias e outras medicações, o menino precisou ficar internado cerca de um mês. No 15º dia desse processo foi feita uma nova biópsia da medula. Antes de iniciar os procedimentos, ela estava 94% comprometida. Já na biópsia do 15º dia, ela estava somente com 0,07% de comprometimento. E, no 33º dia, uma nova biópsia apontou apenas 0,001%, confirmando a eficácia do tratamento.

Prestes a ir para casa, foi implantando no peito de Lucas o acesso portocath, um cateter pelo qual é feita a infusão de medicação quimioterápica, que ficaria por dois anos.

Sabrina conta que no hospital o filho estava sempre bem e animado, mesmo estando rodeado de fios e de enfermeiros. No entanto, já em casa, Lucas estava abatido, não queria comer e reclamava de dor.

Foi na quimioterapia da semana seguinte, em Porto Alegre, que descobriram uma infecção bacteriana no acesso, resultando em trombose em três veias que vão para o pescoço e para o braço. Lucas, então, teve de tomar anticoagulante e passou mais 34 dias internados para tratar a bactéria. Nas primeiras duas semanas continuaram com as quimioterapias, mas precisaram parar porque as plaquetas estavam muito baixas novamente. Após elas normalizarem, ele voltou a fazer as quimioterapias. Logo, colocaram um novo acesso no menino.

Entre os cinco ciclos de tratamento de quimioterapias e outras medicações, algumas complicações surgiram. O quinto ciclo foi iniciado e no início deste mês, foi feita a última injeção. “Agora as quimioterapias fortes acabaram e só continuamos com a intratecal, que é uma vez por mês, uma ‘químio’ na medula e vamos continuar tomando ‘químio’ oral em casa durante dois anos” relata Sabrina.

“No dia 11 de novembro recebemos a notícia que a última biópsia deu negativa. A medula dele está limpa”, comemora a mãe.

O tratamento do Lucas varia de dois a dois anos e meio. Em algumas situações dessa doença há necessidade de transplante de medula, mas no caso de Lucas o tratamento com as quimioterapias deu certo, não sendo necessário.

Corrente de solidariedade

Assim que descobriram a doença, Sabrina imediatamente parou de trabalhar para se dedicar totalmente ao filho. Ela relata que ficou sem renda e as despesas aumentaram, devido às idas à capital e, consequentemente, aos gastos com gasolina e estacionamento. “São nesses momentos que vemos o quanto Deus é maravilhoso e nos envia anjos em forma de amigos para nos amparar e estende a mão” comenta Sabrina ao relatar que um amigo da família conseguiu um apartamento do amigo dele, em Porto Alegre, onde Evandro, pai do Lucas, poderia ficar sem precisar gastar com hotel. Além disso, um grupo de amigos também organizou uma rifa solidária para ajudar a família com gastos. A comunidade em geral também se mobilizou para a venda dos números. Também receberam doações do Projeto Corrente do Bem, de Lajeado. “Precisamos agradecer muito a cada um que de alguma maneira nos ajudou nesse momento tão difícil”, acrescenta a mãe do Lucas.

“Não podemos deixar de mencionar nossa gratidão à prefeitura e secretaria da Saúde de Arroio do Meio por disponibilizar um carro exclusivo para nós, devido à imunidade do Lucas, sempre que precisamos ir a Porto Alegre”, agradece Sabrina.

Em caso de dúvidas, ou para mais informações a família pode ser contatada pelo telefone (51) 99156-3104.

Por daiane