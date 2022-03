O Alto Taquari

A Casa do Museu de Arroio do Meio promove a exposição “Humano feminino: ou será mulher? Das horticultoras Guarani aos nossos dias…” Na abertura, que ocorreu na Praça Flores da Cunha, na quarta-feira, participaram autoridades locais, Márcia Ferrari e Helena Weizenmann representando o Grupo de Ecologistas de Forqueta, criado há 22 anos, e a Emater/RS-Ascar local. Simone Buttini animou a programação com canto e violão.

A exposição fica na Casa do Museu até maio e visa apresentar a construção do conceito de mulher e o protagonismo feminino em âmbito local, destacando, sobretudo, as mulheres trabalhadoras rurais.

As moradoras e integrantes do grupo ecológico de Forqueta, Márcia Ferrari e Helena Weizenmann, agradeceram o convite para participar deste trabalho, destacando a persistência e união do grupo na luta. “O objetivo do grupo era inserir a agricultura orgânica na mesa das famílias, oferecendo assim uma alimentação saudável. Com o tempo mais pessoas se interessaram pela causa, tanto que chegamos a receber visitantes de outros municípios para conhecer o projeto”.

Em seguida, as pessoas se dirigiram à Casa do Museu, onde contemplaram exposições de objetos, fotografias e textos em formato de banner que evidenciam o protagonismo feminino na agricultura ao longo do tempo.

Por daiane