O Alto Taquari - Cotidiano

Em atividades desde 7 de março de 1977, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bela Vista completou 45 anos com 370 alunos matriculados. Destes, 90 são atendidos em turno oposto, somando o Turno Integral Educação Infantil – Níveis A e B e o programa Mais Educação – 1º ao 3º ano.

Para marcar a data festiva, a terceira maior escola do município em número de alunos, realizou um momento simbólico com a presença de toda a comunidade escolar, com canto do hino, bolo comemorativo e demais atrações de integração entre instituição, alunos e famílias.

Atualmente a escola conta com 47 profissionais, incluindo 26 professores mais equipe de apoio. A equipe diretiva é composta pela diretora Naiara Regina Tres, vice Maristela Regina de Almeida Genezini e coordenadora pedagógica Sabrina Herrmann. O Círculo de Pais e Mestres (CPM) é presidido por Márcia Kunzler Fell.

Mais de 10 mil alunos em 45 anos

Numa volta ao túnel do tempo, a diretora Naiara contextualiza que tudo começou com duas salas de aula, dois banheiros, uma pequena secretaria, despensa que também servia de cozinha, horta e gramado para atividades externas. A conquista foi fruto da reivindicação dos pais, que temiam pela travessia dos filhos no trevo para frequentar a escola no centro, e contou com a doação da área do morador Eugênio Meneghini, para a construção do primeiro prédio. A escola iniciou com 23 alunos, conduzidos pela então estagiária Marli Nos e professoras Lúcia Schmidt Horn e Aneliese Wallerius.

Em 1978 foi construído um galpão nos fundos da escola para realização de festas e reuniões. No ano seguinte foram adquiridos livros para viabilizar uma pequena biblioteca. A primeira ampliação do prédio escolar foi na década de 80 com a chegada da indústria de calçados Incomex, que refletiu diretamente no aumento da população do bairro. Em 1988 a escola passou de uma centena de alunos. Em 1994 foi autorizado o funcionamento da 5ª série e passou de 200 matriculados. Logo após, em 1996, atingiu a marca de 302 matriculados, com aumento contínuo nos anos posteriores. Na última década o número variou entre 360 a 380 matriculados. “São 45 anos, mais de 10 mil alunos e inúmeros profissionais que por aqui passaram”, relata.

Estrutura física

A última ampliação foi realizada em 2016, com a construção de uma nova secretaria. De acordo com a diretora, a estrutura atende a atual demanda, com 12 salas de aula, laboratório de informática, salas de psicomotricidade, multiuso, de estudos e dos professores, camarim, quadra coberta, auditório, secretaria, biblioteca, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia, 11 banheiros, praça, pátio, quadra coberta para espiribol e uso frequente do Ginásio Cinquentenário para diversas atividades. “A manutenção contínua do prédio é de extrema importância, como acontece em nossas casas, já que as crianças passam um longo tempo na escola, utilizando os diversos espaços”.

Desafios da escola na atualidade

Um dos grandes desafios da escola, segundo a diretora, é mostrar aos alunos a importância de manter o diálogo nos relacionamentos, fazendo com que percebam que nas diferenças e na maneira de encará-las, existe a possibilidade de crescimento e aprendizagem. “É preciso desenvolver inteligência emocional para que se concretizem aprendizagens curriculares da melhor forma possível”, pontua.

Naiara afirma que a escola ainda vem sentindo muitos reflexos do período de isolamento, com medos e incertezas causados pela pandemia da Covid-19, e que, justamente por isso, o momento é de esforços para recuperar o que se perdeu nesse período em que a escola precisou manter-se fisicamente distante dos alunos e das famílias, tanto nos processos de ensino e aprendizagem, quanto em relação à retomada e reforço dos vínculos. “A escola é construída a partir das relações humanas e, como elas ficaram restritas, precisamos reconstruí-las para que os espaços sejam preenchidos cada vez com mais crescimento cognitivo e emocional”, afirma.

Missão que orgulha

Para Naiara, estar à frente da escola Bela Vista é um orgulho. “É um trabalho exercido diariamente de forma muito intensa e integral. Trabalhar com um grupo tão grande de pessoas é um desafio enorme, porém o retorno é imediato, no abraço, no olhar, na energia ao entrar nos espaços, o feedback é instantâneo da maioria das ações”, relata.

Diante disso, a diretora reforça a importância da proximidade dos gestores com toda equipe de trabalho e comunidade escolar. “É fundamental que quem pensa, planeja e projeta esteja sempre muito próximo daqueles que têm a tarefa de colocar as ideias em prática”, salienta.

Sobre seu envolvimento com a escola, Naiara afirma que a Bela Vista faz parte da sua história. “Aqui iniciei minha vida profissional como professora, minha irmã mais nova fez o ensino fundamental, meu pai foi presidente do CPM, além de ser um espaço educativo que minhas filhas puderam usufruir. Não sou apenas diretora, sou professora, filha, irmã e mãe preocupada com o presente e o futuro de nossas crianças e adolescentes. Nosso trabalho diário consiste na busca por significados, compreendendo e se fazendo compreender, auxiliando alunos, pais, colegas e comunidade escolar no que for possível. Sou muito grata à escola Bela Vista”, salienta a diretora.

Retrospectiva

– Início das atividades em 7 de março de 1977;

– Área doada pelo morador Eugênio Meneghini;

– Iniciou com menos de 30 alunos;

– Em 1980 teve a primeira ampliação devido à instalação da indústria de calçados Incomex e aumento da população do bairro;

– Em 1988 passou de 100 alunos;

– Em 1994 passou de 200 alunos e foi autorizado o funcionamento da 5ª série;

– Em 1999 passou de 300 alunos e nunca mais baixou esse número;

– Mais de 10 mil alunos em 45 anos;

– 370 alunos matriculados em 2022 – 90 em turno oposto/Integral.

Equipe diretiva

– Diretora: Naiara Regina Tres

– Vice-diretora: Maristela Regina de Almeida Genezini

– Coordenadora Pedagógica: Sabrina Herrmann

Círculo de Pais e Mestres (CPM) Gestão 2022-2024

Presidente: Márcia Kunzler Fell

1º Vice-Presidente: Gerson Fernandes

2º Vice-Presidente: Aline Quinot Führ

Tesoureiro: Adriano Müller

1º Vice-Tesoureiro: Jeferson Abel Gerhardt

2º Vice-Tesoureiro: Maicon Odair Seibel

Secretário(a): Camila Fernanda Weimer

1º Vice-Secretário: Carmen Mayolo

2º Vice-Secretário: Jordana Kuhn

Conselho Fiscal:

Titular 1: Flávio Casotti

Suplente 1: Raquél Delazeri Sontag

Titular 2: Jaquelini Schneider Dressler

Suplente 2: Marinês Camini Costa

Titular 3: Daiane Scherer da Silva

Suplente 3: Valdir José Klunk

Professores que compõem o quadro da EMEF Bela Vista:

Adalgisa Dolores Delatorre Panassolo, Andréia Scherer, Camila Weimer, Caroline Kortz Fröhlich, Cassandra Guilhermina Michels, Claudia Pereira de Souza, Edemar Nilso Bernstein, Édina Roberta Storck, Eluise Hammes, Emanoela Daiane Barth, Gabriela Fontana Gabbi, Josué Rauber, Juliane Bruxel, Léa Adriana Schwertner Kaufmann, Magda Cristiane Fonseca, Marcela Lorea Gomes, Marisa Sbruzzi, Mateus Lorenzon, Nádia Anilete Baséggio, Nádia Warken, Rafael Vicente Kunst, Rejane Teresinha Müller, Ricardo Sommer, Samuel Renner, Silvane Bard Käfer e Valmir Duarte Pacheco.

FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DE APOIO: Iolanda Antunes da Silva, Izabel Bersch, Larí Stiegemeier, Patrícia Huber, Tatiane Gerhardt, Kelly Eduarda Weigel, Bianca Schossler, Eliz Daiane Immich, Fabiana Helena Oliveira da Silva, Fabiana Manini, Nicoli Frohlich, Andriele Endler Severo, Rafaela dos Santos Rodrigues, Sílvia Regina Maciel da Silva, Vilma Soeiro da Rosa, Vitória Maciel da SIlva, Alice Hendges Eckhardt, Raiani Eduarda Sander e Taine Gilneara Ferreira.

