O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Andréia Vanize Trautenmüller é formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Campus Frederico Westphalen e tem especialização em Bases Ecológicas para Gestão Ambiental com ênfase em Licenciamento Ambiental pela Univates. Natural de Três Passos, Andréia reside em Capitão desde janeiro de 2020, onde atua como engenheira florestal e faz consultoria nesta área.

Ela gosta de morar em Capitão e se sentiu acolhida pelo município. “É um lugar pequeno e tranquilo. Não senti dificuldades para exercer os serviços de licenciamento, pois se localiza próximo a centros maiores. É um município voltado para o meio rural como produção suína, avícola e leiteira que ampliam as oportunidades ligadas à minha área”.

A engenheira destaca o potencial turístico do município. “Pode ser um corredor bem interessante, se desenvolvido. As atividades produtoras rurais também têm potencial de crescimento aliado a novas tecnologias, pois cada vez mais, o mercado cresce e precisa ser abastecido”, diz.

Engenharia Florestal

Andréia relata que a Engenharia Florestal permite focar profissionalmente tanto no manejo florestal, quanto no manejo sustentável de florestas nativas. A área é muito ampla, pois dentre as atividades exercidas, um engenheiro florestal pode desenvolver políticas públicas sobre a conservação e uso dos ecossistemas, planos de arborização e paisagismo, turismo rural e ecoturismo, sistemas agrossilvipastoris, cultivo de espécies florestais de interesse regional, licenciamento ambiental, manejo de fauna silvestre, avaliação e perícia, inventários florestais, dentre outras áreas.

“Ser engenheira florestal é muito gratificante, pois permite atuar diretamente com o meio ambiente”. Ela acrescenta que essa profissão tem um leque amplo de áreas a serem desenvolvidas, sempre focando no desenvolvimento ecologicamente correto e sustentável.

Andréia atua com o licenciamento ambiental há nove anos, sendo sete na região Noroeste do Estado. Há dois anos está no Vale do Taquari, onde também trabalha com o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação do meio ambiente.

Pensando no melhor atendimento à comunidade, a engenheira ambiental possui um escritório físico. Trata-se da AViT Consultoria Florestal e Ambiental que busca simplificar os processos de licenciamento atendendo os anseios dos interessas e buscando sempre as melhores alternativas ambientais e econômicas. A consultoria se localiza em Capitão com horário de funcionamento das 8h às 12h e das 13h30min às 18h. Contatos também podem ser feios pelos telefones (55) 99996-7421 e (55) 99161-8095.

Por daiane