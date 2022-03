Esportes

Após um domingo de folga geral, a Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, tem prevista para este final de semana a realização da 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. Como a primeira fase tem apenas cinco rodadas para os Aspirantes e Titulares, os jogos deste domingo representam a rodada do meio podendo ser um tudo ou nada para as pretenções de algumas equipes. Pela categoria Veteranos, a 3ª rodada tem marcadas três partidas, sendo uma na tarde de sábado.

Pelas categorias Titulares e Aspirantes, jogam domingo em Dona Rita, Haitianos/Dona Rita x Cruzeiro e em Rui Barbosa, onde acontece o clássico entre Rui Barbosa x Forquetense. Os jogos iniciam às 14 horas para os Aspirantes e às 16 horas para os Titulares. Pelos Veteranos, teremos sábado às 16 horas, em Dona Rita, Racen/Dona Rita x Cruzeiro. No domingo, com início às 10 horas, jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x So Khellãs e em São Caetano, Sete x Ki-Momento/União.

Atletas suspensos

Pelos Titulares, estão suspensos por três jogos, Jones Schneider (Forquetense) e Andrei Hilgert (Sete). Pelos Veteranos, suspensos por três jogos Neltor Schmitt (Ki-Momento/União) e Evandro de Oliveira (Racen/Dona Rita).

Classificação – Titulares – Sete 06p; Cruzeiro 04p; Forquetense 01p e Rui Barbosa e Haitianos com zero pontos. Aspirantes – Sete 06p; Rui Barbosa e Cruzeiro 03p; Forquetense e Haitianos com zero pontos. Veteranos – Racen e So Khellãs 06p; Rui Barbosa 04p; Cruzeiro 01p; Sete e Ki-Momento com zero ponto.

Por daiane