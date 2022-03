O Alto Taquari

Os festejos dos 30 anos de Capitão se restringem ao mês de março, nos três primeiros fins de semana. Neste fim de semana e no próximo as motos são a grande atração, com etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross e Encontro de Trilheiros (veja mais na página 25). Já no dia 18, o Ginásio Municipal sedia as Olimpíadas da Terceira Idade, que deve reunir mais de 600 pessoas, vinculadas a grupos de terceira idade. Além de provas e atividades haverá almoço e escolha da Corte da Terceira Idade.

No dia 20, data do aniversário, a praça será o ponto de encontro de capitanenses e público regional. Às 8h inicia o 4º Encontro Multiesportivo, com atrações diversas e para todas as idades. Haverá passeio ciclístico, com início às 9h30min e sorteio de duas bicicletas. As inscrições são feitas na hora. Também serão realizados torneios de futebol 7 feminino e de vôlei misto na quadra de areia, bem como realizada a rodada do Campeonato Municipal de Futebol 7. Para as crianças haverá brinquedos infláveis e de aventura – parede de escalada, tirolesa e slackline – o dia todo. Para os apaixonados por automóveis, exposição de carros antigos e carros rebaixados.

Para que tudo ocorra de forma tranquila, a Administração Municipal vai disponibilizar uma estrutura adequada. Haverá praça de alimentação com food trucks que comercializam produtos diferenciados, espaço para as pessoas sentarem, banheiros amplos e ponto de acesso à internet.

Ao fim do dia, todas as atenções se voltam para a escolha da corte de soberanas, a partir das 19h, com animação do DJ Edson Ferreira e muito agito das torcidas. A previsão é de que o desfile das 10 candidatas e a divulgação do resultado do concurso estejam concluídos até às 20h30min. Após, segue baile até às 23h com a Banda Barbarella.

O secretário de Educação Felipe Lorenzon destaca que a programação de aniversário foi pensada para proporcionar diversão para todas as idades e públicos. Além dos atrativos, a Administração vai disponibilizar toda a estrutura necessária para uma melhor experiência durante os eventos. Capitão vai investir R$ 100 mil nos festejos de aniversário.

Por daiane