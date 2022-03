O Alto Taquari

Capitão celebra 30 anos com nova Corte de Soberanas, show do Barbarella e participação da comunidade

Nicoly Daltoé, 18 anos, foi coroada Rainha de Capitão na noite do último domingo, 20, em evento alusivo aos 30 anos do município, realizado no Ginásio Municipal. A corte que representará Capitão nos próximos dois anos é composta ainda pela 1ª Princesa Maiquele Hachmann, 20 anos e a 2ª Princesa Bruna Fachini, 19 anos.

O evento iniciou com a apresentação da Orquestra Show de Capitão e contou com a presença de mais de mil pessoas, segundo o secretário de Educação Felipe Lorenzon, que lotaram o Ginásio para torcer pelas candidatas e assistir ao show da banda Barbarella, após o aguardado resultado das soberanas.

As 10 candidatas ao título desfilaram trajadas com vestidos verdes acetinados assinados pela designer de moda Stefani Volken. A jovem compôs a mesa de jurados junto à primeira-dama de Encantado Taisa Calvi, gerente administrativo Luan Ludwig, presidente da CIC Roca Sales, Renato Vargas e administradora Ane Carine Muller. As vencedoras foram premiadas com cheques de R$ 1 mil para a Rainha e R$ 500 para as Princesas, patrocinados pelo Sicredi, mais joias e mimos ofertados por parceiros do evento.

A noite também marcou a despedida da corte 2019/2021, formada pela Rainha Tainá Zanotelli, Princesas Thalia Mara Fachini e Taís Andreza Petry, que fizeram um discurso emocionado de despedida e agradecimento à comunidade.

As comemorações dos 30 anos de Capitão contemplaram ainda a programação esportiva na Praça, que contou com a participação de centenas de pessoas ao longo do dia, apesar da instabilidade do tempo. Segundo Lorenzon, foram realizados jogos do Campeonato Municipal de Futebol, passeio ciclístico e disponibilizados brinquedos infláveis e de aventura. “A comunidade participou mesmo com mau tempo, superando as expectativas de público, com circulação na praça à tarde e ginásio lotado à noite”, comemora o secretário.

Conheça as Soberanas de Capitão

A Rainha Nicoly Daltoé tem 18 anos, é leonina, filha de Rogério e Doriane Daltoé, estudante de ciências contábeis e trabalha com agricultura. A jovem nasceu e cresceu no município. “As raízes da minha família são daqui, a história de Capitão é a minha história. Pude acompanhar grandes lutas, dificuldades e realizações no nosso município, desta forma a ligação afetiva e o orgulho de morar aqui aumentam dia após dia”.

Nicoly afirma que participou do concurso pelo amor que sente pela terra, tradições do povo e raízes. “Me sinto honrada em representar o nosso município, contribuindo para o crescimento e prosperidade do povo capitanense”.

Sobre o momento mais marcante, destaca o anúncio do seu nome como Soberana. “É um misto de sentimentos, o grito das torcidas, o olhar dos meus pais, o sorriso das pessoas, comprovando que minha dedicação e demonstração sobre minha verdade valeram a pena”, vibra.

De aprendizado, relembra dias de angústias, estudos, apoios e afetos. “Um momento único que quero levar como um grande aprendizado em coragem, determinação e verdade. Não devemos querer competir um com o outro, apenas buscar dar o máximo de si, sermos nós mesmos e acreditar em nosso potencial, que o resultado final será uma consequência de tudo isso”, acredita.

Sobre o anúncio do resultado, a Rainha afirma que é um momento mágico, com sentimento de dever cumprido e sonho realizado. “Ficará marcado para sempre na minha vida”.

Quanto à expectativa para o reinado, Nicoly acredita que será um período de grandes experiências e que, junto às Princesas Maiquele e Bruna, poderá representar o trabalho e o espírito de acolhimento do povo capitanense, valorizando as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município.

“Quero agradecer imensamente a minha família e o meu namorado por me apoiarem em todos os momentos e tornarem a pessoa que sou hoje. As pessoas que torceram e vibraram por mim do início ao fim, tornando o dia ainda mais especial. É um momento de grande significado em minha vida, uma grande conquista. Me sinto extremamente honrada em ser uma das escolhidas para a Corte do município de Capitão e estou ciente do compromisso que tenho perante a sociedade. Muito obrigada a todos”, enaltece a Rainha.

A 1ª Princesa Maiquele Hachmann tem 20 anos, é escorpiana, filha de Adelar Hachmann e Valdair Ziem. Formada em manicure e pedicure profissional e cursando cabeleireira profissional, a jovem trabalha há cerca de cinco anos no setor calçadista e como manicure e pedicure a domicílio.

“Cresci em Capitão, cidade de povo acolhedor, trabalhador e honesto, que me orgulho. Sempre foi um sonho fazer parte da Corte e deixar o meu legado, me sinto honrada”.

Como momento mais marcante do concurso, Maiquele cita o início com as demais candidatas, quando perceberam que todas tinham o mesmo objetivo e seriam vencedoras pela simples coragem de participar. “Não é somente uma coroa e uma faixa que definem o que realmente somos. O que eu levo de aprendizado é que devemos acreditar em nosso potencial e jamais desistir”, encoraja.

Sobre a expectativa de representar o município, a Princesa é enfática. “É um privilégio poder contribuir com a sociedade capitanense com muita responsabilidade, humildade, carisma, respeito e desempenho. Agradeço a todos que me apoiaram e confiaram em mim. Gratidão é o que me define”, resume.

A 2ª Princesa Bruna Fachini, 19 anos, capricorniana, filha de Marcos e Ivanete Bonni Fachini, tem magistério completo, está cursando técnico em enfermagem e atua como monitora escolar no município.

A jovem afirma que participou do concurso para representar com orgulho o município onde nasceu e cresceu. “Representar as mulheres capitanenses, assim como toda nossa população, com muita coragem, alegria, dedicação e sabedoria e, além disso, poder fazer parte da história de Capitão”, vibra.

Como momento mais marcante, Bruna lembra quando decidiu se inscrever com a amiga Larissa e juntas se apoiaram durante todo o período de novas experiências. Sobre o maior aprendizado, a princesa afirma que “independente da situação, sempre devemos ser nós mesmos”.

Bruna recorda que o momento do resultado foi incrível. “Uma sensação única de sonho realizado. Quero representar Capitão à altura que o município merece, com carinho e orgulho. Ser princesa vai além de carregar uma faixa e uma coroa, é ter o dever de representar a população destacando suas raízes e seus princípios. Vou doar o meu máximo, levando o nome de Capitão por onde eu for, com a humildade e a determinação do povo capitanense. Agradeço a todos que me apoiaram, em especial minha família e amigos”, destaca.

Maria Fátima Rohr é a nova Rainha da Terceira Idade

A nova Corte da Terceira Idade foi escolhida na tarde da sexta-feira, 18, em evento realizado no Ginásio Municipal. Maria Fátima Rohr, 61 anos, é a nova Rainha da Terceira Idade, acompanhada das princesas Clari Fachini, 56, Geni Salton, 66 e Miss Simpatia Erina Tonezer, 74.

Elas representam os grupos de idosos das localidades de São Jacó, São Luís, Marinheira e Centro, que organizaram torcidas animadas. O evento iniciou pela manhã, com olimpíadas organizadas pelo Sesc Lajeado, seguido de almoço oferecido pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

A nova Corte foi escolhida pelas juradas Juliana Duarte – coordenadora do Cras de Arroio do Meio, Eliana Zenere Giacobbo – 1ª dama de Dr. Ricardo, Eliane Salva Rovadoschi – 1ª dama de Ilópolis e Salete Maggnin – Estilista e costureira.

Antes do resultado oficial, a Corte 2019, composta pela Rainha Lorena Ledur, 1ª Princesa Dirce Dietrich, 2ª Princesa Eva Frigieri e Miss Simpatia Nelci Pereira Duarte, fez o desfile de despedida sob aplausos do público. Após o resultado, a festa seguiu com baile animado pela banda Werner e Cia.

Por daiane