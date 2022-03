Esportes

O Esporte Clube Brasinha de Alto Palmas/Capitão, que tem como presidente Eloir Ames, popularmente conhecido por Cipó, agendou para o dia 27 de março, a sua festa anual dos associados. Na programação consta almoço com churrasco. Durante a festa os sócios do clube podem participar da eleição para a nova diretoria. O clube que possui um considerado número de associados está instalado com salão de festas que possui copa, cozinha, churrasqueira e banheiros, duas canchas de bocha e um bonito campo de futebol.

O Esporte Clube Brasinha completa neste dia seus 53 anos de fundação. O clube foi criado no dia 27 de março de 1969, tendo como primeiro presidente Balduino Merlo. Outras pessoas da comunidade foram fundamentais para a existência do Brasinha. Um exemplo foi Balduino Ames, que cedeu o seu potreiro para o primeiro campo de futebol, além de ir até a sede de Capitão encomendar bebidas e cigarros. Hilário Pedralli era o responsável para acertar jogos através de programas de rádio, e os jovens Eloir e Nadir, buscavam de carroça as bebidas no Bar Franciosi, em Capitão, que eram trazidas junto com o gelo por um leiteiro da cidade de Encantado.

Por daiane