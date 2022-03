Esportes

No domingo o projeto Fundamentos do Futebol Moderno realizou um torneio do campo sintético da avenida Piraí, em Lajeado. A competição envolveu jogadores de Sub11 a Sub16. A competição teve como vencedora a Escolinha Bom Pastor e destaques os goleadores Ederson (Sub12) e Eliézer (Sub14).

O coordenador da FFM, Paulo Sabará, agradece os patrocinadores. “Todos juntos somos mais fortes que as drogas”. A instituição tem atuação em Arroio do Meio, Lajeado e Canudos do Vale. Em Arroio do Meio os treinos ocorrem no CT Medianeira, nas manhãs de sextas-feiras e sábados.

Por daiane