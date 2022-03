O Alto Taquari

Um crime atípico, que chocou a comunidade arroio-meense, mas de elucidação rápida. Assim pode-se resumir o que ocorreu com Angélica Maria Tonini, 20 anos, encontrada morta em 6 de fevereiro no trecho de mata junto à Área de Lazer Pérola do Vale, no Centro de Arroio do Meio. Após a prisão de um homem de 41 anos, na tarde de quinta-feira, dia 24, o delegado Dinarte Marshall Júnior, responsável pela Delegacia de Polícia no município, acompanhado pela delegada regional Shana Luft Hartz, especificou como a polícia elucidou o crime em apenas 18 dias após a localização do corpo. Os detalhes foram repassados em coletiva de imprensa, na manhã da última sexta-feira, na Câmara de Vereadores.

Motivação

A informação mais aguardada era o que motivou o assassinato da jovem, que pediu para sair da loja em que trabalhava por alguns instantes e não mais voltou. Em depoimento, o autor confesso disse que conhecia Angélica, pois era colega de trabalho do seu companheiro e que chegou a consumir drogas junto com a vítima em outras oportunidades. Por serem amigos, conferiu a ela a guarda de R$ 15 mil dias antes do crime. Ao solicitar a devolução, ela teria dito que não poderia devolver a quantia. Em depoimento de confissão do crime disse que entrou em desespero, porque precisava prestar contas deste valor e já havia sido cobrado, e combinou de conversar com a vítima no dia 31, data de seu desaparecimento.

Na área de lazer ambos teriam usado drogas e, no calor do momento, ele teria asfixiado Angélica até seu desfalecimento e a arrastado para o matagal, onde o corpo foi encontrado. Lá desferiu golpes no seu rosto com um pedaço de madeira até ela parar de respirar, versão que vai ao encontro do laudo pericial que aponta deslocamento de mandíbula.

Mapeamento do trajeto

O que ajudou a polícia a montar o quebra-cabeças e chegar até a autoria do assassinato, foram as câmeras de monitoramento públicas e privadas. O delegado disse que ficou surpreso com a colaboração da comunidade e que graças às muitas imagens – foram vistas mais de 120 horas de gravação – foi possível fazer o mapeamento dos passos do autor, antes e depois do crime.

São justamente estes registros que fazem a polícia acreditar que o crime foi premeditado, já que momentos antes de se encontrar com Angélica, o homem esteve no parque, onde permaneceu por aproximadamente 10 minutos. Ele, no entanto, negou que tenha planejado a ação e que foi no calor do momento, no desespero por não reaver o dinheiro.

Depois do encontro que resultou na morte, saiu pelos fundos da área de lazer, passando por ruas secundárias do Centro até ir para casa. Nas imagens é visto caminhando calmamente. Inclusive, entra em uma lancheria e compra uma água.

De posse destas imagens, uma agência de audiovisual colaborou melhorando a qualidade dos registros a fim de se visualizar com mais clareza o rosto do suspeito. As imagens foram divulgadas para todos os setores policiais, mas, nesta consulta, não houve resposta quanto à identidade do homem. Passou-se então a uma fase da investigação que envolveu técnicas e protocolos de investigação de crimes cibernéticos, que levaram à identificação da residência do suspeito e da autoria.

O desfecho

Com a identificação da pessoa que aparecia nos registros das câmeras de monitoramento, o delegado fez a representação ao Poder Judiciário pela prisão preventiva. “O Poder Judiciário e o Ministério Público também são parceiros e têm uma confiança incondicional no trabalho da polícia. Eu vi aqui representações sendo deferidas no mesmo dia. Uma agilidade incrível”, afirmou, agradecendo a parceria da promotora Carla Pereira Rêgo Flôres Soares e do juiz João Regert, que garantiram a celeridade do processo.

Ao ser preso, na tarde de quinta-feira, no bairro Bela Vista na casa onde residia, o homem negou qualquer vinculação com a vítima. Na delegacia, ao ser confrontado com as provas apresentadas pela polícia, decidiu confessar – o que se torna um atenuante na pena – e detalhar o que aconteceu antes do dia 31 de janeiro, a motivação, e como ele tirou a vida de Angélica.

O delegado Dinarte afirmou que a razão alegada pelo autor surpreendeu. “Inicialmente nós achávamos que era algo passional devido à beleza dela. Achávamos que se tratava talvez de um crime com violência sexual”, afirmou, observando que não é um crime comum.

Conforme o delegado, não foi um trabalho simples e ressaltou a abnegação dos dois policiais que atuam na DP. Apontou que inicialmente houve muitos desafios, especialmente por haver poucas imagens com boa resolução. “Iniciamos um trabalho muito extenuante, de muita perseverança, de coleta e análise de imagens de câmeras (de monitoramento) públicas aqui do município e privadas. Sem dúvida nenhuma, afirmo que o pessoal da delegacia analisou mais de 120 horas de vídeo e muitas mais de uma vez”, explicou o delegado, agradecendo à comunidade arroio-meense pela colaboração, o que o surpreendeu muito positivamente.

O autor

Natural de Cachoeira do Sul, ele tem diversas passagens pela polícia, com nove condenações, incluindo um homicídio quando adolescente. Desde 2018 estava em liberdade condicional por crime de roubo em Santa Maria. Já havia cumprido mais de 18 anos de prisão. Na DP afirmou que desde que está em Arroio do Meio, há cerca de dois anos, onde vivia com uma companheira no bairro Bela Vista, estava afastado de qualquer atividade criminosa. Há cerca de cinco meses teria voltado a consumir drogas e atribuiu a morte somente ao desespero porque estava sendo cobrado pelo dinheiro e ela não devolveu na data combinada. Se disse arrependido pelo crime.

Em nenhum momento ele informou a origem do dinheiro, mas a polícia acredita que seja ilícita. Também não há informações quanto ao paradeiro da suposta quantia. Tanto a procedência quanto o que aconteceu com os supostos R$ 15 mil seguem sendo investigados. A polícia ainda está fazendo diligências e ouvindo pessoas citadas em depoimento.

O aparelho celular de Angélica foi recuperado na tarde da quinta-feira, 24. Ele havia sido levado pelo criminoso que o vendeu para uma pessoa de Estrela. Será submetido a uma análise técnica na tentativa de recuperar mensagens que possam auxiliar a esclarecer pontos ainda em aberto. O mesmo será feito com o aparelho celular do autor.

Segundo o delegado Dinarte não há dúvidas quanto à autoria, mas a polícia ainda vai apurar se houve a participação intelectual de outra pessoa. Após ser ouvido e passar por exames de praxe, o autor foi encaminhado ao Presídio Estadual de Arroio do Meio.

A vítima

Angélica era natural de Roca Sales e estava em Arroio do Meio há cerca de um ano, onde residia com o namorado, que foi quem fez o registro de desaparecimento.

De origem humilde, saiu de casa logo após completar 18 anos em busca de independência e uma vida melhor. Antes de fixar residência em Arroio do Meio teria morado em Doutor Ricardo e em Santa Maria. Chamava a atenção por onde passava pela altura e beleza, características que a instigaram a projetar uma carreira como modelo, o que acabou não acontecendo.

Os que a conheciam relatam que era uma moça tranquila e carismática. Trabalhava na loja de confecções há menos de um mês. Até então era vista seguidamente no recolhimento de material reciclável, atividade desenvolvida pela família do companheiro.

A jovem foi sepultada no dia 15, no interior de Roca Sales, onde a família reside. Na sexta-feira o delegado ainda não havia recebido o laudo do Departamento Médico Legal (DML) de Lajeado, que vai apontar a causa da morte.

Sensação de segurança restabelecida

Tanto o delegado Dinarte quanto a delegada Shana destacaram a importância do esclarecimento do caso, que pode ter provocado a sensação de insegurança para alguns moradores de Arroio do Meio, principalmente frequentadores da área de lazer.

A delegada parabenizou o trabalho da equipe da DP de Arroio do Meio e observou que a elucidação mostra que não se trata de algo aleatório que ocorreu no local, mas sim de um crime grave ligado a uma situação anterior. Tipificou o caso como um feminicídio atípico, de solução não tão simples, mas possível graças ao empenho da equipe.

Já o delegado ressaltou que ainda há oitivas e diligências técnicas para realizar. “Mas acreditamos que está plenamente esclarecido esse homicídio e que pode agora restabelecer um pouco a paz e a tranquilidade ao pessoal de Arroio do Meio. Seguidamente recebíamos informações de pessoas que já não estavam mais frequentando a área de lazer por medo, sem saber o que aconteceu. Causou uma sensação de insegurança muito grande aqui na comunidade mas temos certeza que a paz vai voltar agora”.

