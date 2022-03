Esportes

O piloto Artur Fröhlich Kunst, 20 anos, morador de São Caetano, ficou vice-campeão da categoria intermediária 250 cc na Summer Cup de Velocross, no último fim de semana. A prova final foi noturna e ocorreu em Colinas. Kunst também disputou as provas em Piraí, região de Guaporé e Travesseiro, onde, no somatório de pontos, alcançou a segunda colocação. A data da entrega da premiação ainda não foi definida. A competição é filiada à Federação Gaúcha de Motociclismo, e vale como pontuação no Campeonato Gaúcho.

Neste fim de semana ele participa da abertura da Copa Pirelli de Velocross em Lajeado, que terá sete provas ao longo da temporada. Além da Copa Pirelli, Kunst irá disputar o Campeonato Gaúcho que também terá sete etapas.

Artur é secretário do Moto Clube de Arroio do Meio (Mocam) e treina pelo menos uma vez por semana na pista do Parque de Eventos, ao lado do CTG Querência do Arroio do Meio. O jovem anda de motocicleta desde a infância. Sua principal inspiração é a trajetória do tio Jorge Fröhlich, campeão Gaúcho de Motocross. “Ele também usava o número 4”, afirma.

O resultado do último fim de semana foi considerado o mais expressivo da carreira do piloto que começou a competir oficialmente em 2021. As projeções para 2022 são positivas. “Por dois pontos não fui vice da Copa Pirelli em 2021. Numa etapa, minha motocicleta estava em manutenção em SC. E em outra fiz um curso de pilotagem. Como vice na Summer Cup, já estaria credenciado a disputar a categoria profissional, mas como campeão não terei escolha a não ser evoluir de categoria”, prospecta.

Paralelamente ao motociclismo, Artur gerencia uma loja móvel e online de equipamentos de motociclismo.

Por daiane