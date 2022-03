Agrovale

O secretário de Administração de Arroio do Meio, Áurio Paulo Scherer, revelou que a empresa vencedora da licitação do abatedouro móvel de peixes acabou recolhendo container e equipamentos por atraso no repasse de recursos do Governo Federal. Segundo ele, o município fez uma série de ajustes solicitados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), entretanto, a falta de perspectiva de pagamentos desagradou a empresa de Curitiba.

O município aguarda um posicionamento do Mapa para saber como irá proceder no impasse. “Era nosso sonho poder contar com esse abatedouro na Feira do Peixe da Semana Santa. Infelizmente estamos de mãos atadas, não há o que fazer, a não ser aguardar”, desabafou. Os recursos foram viabilizados por emenda parlamentar do deputado federal Alceu Moreira (MDB) para o orçamento de 2021. A demanda surgiu devido à dificuldade de comercialização de peixes em feiras de barranco para o público urbano, que não tem espaço para descamar, desviscerar e limpar os peixes de grande porte em suas residências. Lembra que alguns piscicultores até tinham mesas de inox, mas muitos outros apenas mesas de madeira, com processo de limpeza mais artesanal.

O container tipo reffer, de 20 pés, contava com transformador 15 kva, revestido em inox de alta qualidade, unidade refrigeradora, podendo operar em 220v, 380v e 440v, controle de temperatura digital entre + 30 e -30 graus. Tinha estrutura de aço naval, com unidades de refrigeração em uma das extremidades e portas duplas na outra. Nas laterais, tampos e portas confeccionados em painéis duplos de aço inoxidável, com isolamento térmico com poliuretano de alta densidade.

ESTIAGENS PREJUDICAM PISCICULTURA

Arroio do Meio conta com 170 piscicultores e 240 açudes com média de 820 m² cada. Os dados são da Emater-RS/Ascar. Segundo o técnico em agropecuária, Elias de Marco, devido à estiagem de três anos consecutivos, a maioria dos açudes não foi repovoado. Há, aproximadamente, 50 açudes com peixes em desenvolvimento, que receberam trato restrito no verão devido à escassez de água. A medida foi necessária para evitar a mortandade, pois com a alimentação regular havia riscos de falta de oxigenação.

De Marco reforça que os açudes são fundamentais para a segurança hídrica da agricultura. “São necessários, pelo menos, seis meses de chuvas regulares para normalizar os lençóis freáticos. A seca é considerada a pior desde de 1914. Os prejuízos nas lavouras foram elevadíssimos. As pessoas da cidade não se deram conta da estiagem, por causa da eficiência da Corsan que ainda é pública, e pela não abertura da eclusa na barragem de Bom Retiro do Sul, que não prejudicou a captação de água. As cargas levadas para as propriedades tiveram custo mínimo, só de transporte basicamente”, revela.

O piscicultor Oterno Rui Schneider, 63 anos, de Passo do Corvo, entrou no segmento em 2003, inicialmente para reserva hídrica para bovinocultura leiteira. No verão de 2021 o excesso de nuvens afetou a produção natural de oxigênio e os cerca de 400 peixes morreram.

Os dois açudes que totalizam 2,5 mil m² foram repovoados em maio. Neste verão, o nível de água ficou em 30 cm. Para não perder os peixes, o trato foi suspenso nas semanas mais críticas. Além de ração especial que custa R$ 80 o saco de 20kg, Oterno complementa o trato com milho quebrado e capim elefante anão.

O equilíbrio nutricional faz com que as variedades de carpa-capim, húngara, prateada e cabeça-grande atinjam uma média superior a 8kg em dois verões, que é o período recomendado para um desenvolvimento de custo benefício. “A cabeça-grande atinge 13kg. Muitas pessoas não sabem, mas o peso da cabeça é inferior ao de uma carpa capim de menor peso. A capim tem mais ossos e a cabeça grande é oca”, explica.

Para evitar novos prejuízos nas próximas estiagens ou imprevistos climáticos, Oterno estuda a aquisição de um areador. O preço gira entre R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil. “Não é um valor expressivo. São equipamentos que duram muito. Só são usados eventualmente”.

DESEMPENHO DOS RIOS ESTÁ NORMAL

O pescador profissional artesanal, Ademir Bruismann, tesoureiro da Colônia de Pesca Z-20, revela que na região, o rendimento da pesca está dentro da normalidade. “Nas três últimas pescarias, em Palmas, pescamos 40 kg em cada. O que é normal para três noites de acampamento. Em Lajeado, onde há menos correnteza, o calor foi prejudicial para manter os pescados em sanidade. Fora daqui a estiagem foi ainda mais expressiva e não viabilizou a pesca”, explicou.

Ademir tem previstas pescarias em Alegrete e Candiota nas próximas semanas. “Sempre vendemos tudo. Se pescássemos o dobro teria colocação”. O valor do cascudo gira em torno de R$ 27, piava R$ 20, traíra R$ 18, jundiá R$ 17 e pintado R$ 15.

Segundo ele, material de pesca, embarcações e outros equipamentos tiveram alta de 50% devido à guerra e à pandemia.

Por daiane