O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A vacinação de crianças contra a covid-19 ainda divide opiniões e causa dúvidas. Há pais que preferem aguardar mais estudos, enquanto outros entendem que a vacina é um bom meio de prevenir a gravidade da doença e estão vacinando seus filhos. Neste cenário, Arroio do Meio avança na campanha de imunização.

Conforme o secretário da Saúde de Arroio do Meio, Gustavo Kasper, o percentual de crianças menores de 12 anos vacinadas no município é de aproximadamente 52%. “Estamos satisfeitos com este resultado tendo em vista a quantidade de doses recebidas. Nos contenta também saber que estamos com o percentual acima do Estado, que é de 48%”, acrescenta. Ele ressalta ainda que, segundo a ciência, a vacinação contra o coronavírus é segura e eficaz, tanto em adultos quanto em crianças.

Além disso, as dosagens aplicadas em crianças são diferentes das aplicadas no público maior de 12 anos. Trata-se de uma dosagem pediátrica sendo Pfizer 0,2ml para crianças de cinco a 11 anos, e Coronavac/Butantan 0,5ml para crianças de seis a 11 anos.

Quanto aos casos de internação pela covid-19 em crianças do município, a informação é de que apenas uma criança precisou de hospitalização, não sendo necessário transferi-la para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Esse caso ocorreu no segundo pico da pandemia, quando foi descoberta a variante ômicron. Nesse sentido, o médico pediatra optou por internar a criança para não correr o risco de agravar a situação.

Para os pais que ainda não levaram seus filhos para serem vacinados, a orientação é para que procurem o posto de saúde mais próximo para eventuais dúvidas e informações. No momento, salienta o secretário Gustavo, não é necessário fazer inscrição da criança para a vacinação, pois o município recebe frascos de uma dose que possibilita o uso dentro do fluxo e dos horários estabelecidos pelos ESFs e pelo Posto Central.

Adultos

Em relação à vacinação da população geral do município os resultados também são considerados satisfatórios, visto que 91% das pessoas já se vacinaram com a primeira dose, 83,3% com a segunda e 36% fizeram a dose de reforço. Esses números representam percentuais acima do Estado, segundo Kasper.

No que diz respeito ao prazo de validade, bem como seu cuidado, o secretário da Saúde observa que o município recebe as doses conforme fazem a solicitação. “Estamos solicitando quantitativos de acordo com a demanda, tendo um controle maior e, desta forma, diminuindo a possibilidade de vencimento”.

Máscaras obrigatórias

O uso de máscara por crianças entre seis e 11 anos, que havia sido revogado por decreto estadual na semana passada, voltou a ser obrigatório. Isto porque a Justiça acolheu o pedido da Associação de Mães e Pais pela Democracia que alegou que o decreto fere a lei nacional que determina a obrigatoriedade do uso da proteção.

Cuidados especiais com a dengue

A Secretaria Municipal de Educação recomenda que os alunos façam o uso e repelentes antes de irem para a escola. Essa recomendação é uma forma de prevenir a doença que preocupa todo o município.

Por daiane