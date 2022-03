O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Quem pensa que a prática de yoga é algo “parado”, “muito difícil” ou “só para jovens” se engana. Yoga é para todos, de crianças a idosos, coloca-se como excelente opção de energia ao corpo e equilíbrio à mente. Em Arroio do Meio, as turmas reiniciaram as atividades neste mês de março.

Originário da Índia, o yoga (diz-se yôga, do sânscrito) oferece robustez, dá força, combate as dores. “A prática dá sustentação, disposição, elimina excessos. Atua sobre órgãos, glândulas, melhora o funcionamento e prolonga suas funções”, diz o instrutor Luiz Carlos Ruschel.

Também pode ser certeiro: “Aumenta a concentração, atenção, foco, rapidez, reflexos, o que resulta em maior rendimento no trabalho, auxiliando na tomada de decisão, solução de problemas, vontade de aprender coisas novas”, afirma Luiz.

É, igualmente, prazeroso, pois além de combater a depressão, o cansaço, proporciona um estado de satisfação, alegria, bom-humor, enfim, como destaca Luiz, uma “sensação de bem-estar geral” que remete à busca do ser humano: uma felicidade plena e duradoura.

TRADIÇÃO

Arroio do Meio tem tradição na prática. Luiz lembra que as aulas começaram em 2003, no antigo prédio da Escola Luterana São Paulo, passando por diversas academias e atualmente com atendimento em dois espaços no centro da cidade. Nila e Inácio Gräff estão entre os adeptos mais antigos. Há mais de 20 anos o casal optou por exercícios como estilo de vida, aderindo ao yoga e a caminhadas todas as manhãs.

Aos 67 anos, dos quais 25 de yoga, Nila, com a experiência da profissão de técnica em enfermagem logo identificou que a prática estimula um conjunto em saúde. “Gosto de me movimentar, de ser flexível. O yoga leva a hábitos mais saudáveis, como não comer demais, por exemplo. É um conjunto, educa para a disciplina”, diz.

Inácio, 68 anos, decidiu-se pela prática após uma cirurgia de hérnia de disco. “Faça algo como yoga”, sugeriu o médico. Então ele partiu para a recuperação total, aliando a prática à caminhada, que já faz há 25 anos, e deixando para trás os anos de bancário com as dores nas costas. “A coluna precisa de flexibilidade. O yoga me levou a ela e a dor sumiu. A prática fortalece a musculação, é um remédio para o bem-estar”, afirma.

A empresária Maria Boscaini Krunitzky, 73 anos, é outra com a prática longeva, tendo participado da formação dos primeiros grupos, atraída pela perspectiva de uma boa qualidade de vida. “Toda vez que eu lia ou via algo sobre yoga, isso sempre me conduzia a uma mensagem de vida saudável, ao bem-estar, ao equilíbrio da pessoa”.

Um dos aspectos que mais aprecia é sentir seu corpo com todas as mobilidades. “Com o avançar dos anos venho trazendo as mobilidades. Não tenho dificuldade para abaixar, levantar, tudo isso me favorece e traz um bom equilíbrio”, diz Maria.

RETOMADA

Mas não é preciso acumular anos de prática para sentir os efeitos benéficos do yoga. Principiantes costumam apreciá-los já nas primeiras aulas. O empresário Cristian Augusto Coconi, 25 anos, praticou por seis meses até a chegada da pandemia, quando as aulas foram suspensas.

Ele conta que já na época havia percebido uma melhor disposição para fazer as atividades. “Os exercícios ajudam a equilibrar o lado emocional, mental, energético e espiritual, nos deixando mais tranquilos e despertos para nossa vida interior, sem contar os efeitos físicos, como o fortalecimento dos músculos, alongamento dos nervos, relaxamento do corpo”.

A recente retomada dos grupos em Arroio do Meio serve de estímulo. Cristian espera poder fazer mais vezes por semana essa prática milenar, para obter melhores resultados. Por enquanto, segundo o instrutor Luiz Ruschel, possui três horários disponíveis em dois dias da semana, que podem ser ampliados. A primeira aula, de caráter experimental, é gratuita.

Todos podem praticar

Pode o yoga ser praticado por todos, independentemente de idade ou peso? Certamente que sim, afirma o instrutor Luiz Carlos Ruschel. Os benefícios contemplam inclusive pessoas com algum transtorno ou deficiência, claro, nesses casos com autorização médica.

O maior desafio para quem pratica é manter constância e continuidade, porque há quem desista muito fácil, na expectativa de resultados imediatos, querendo em duas ou três aulas resolver todos os problemas adquiridos em anos. Uma barreira, diz Luiz, pode ser vencida pela própria prática, com a qual se vai desenvolver a disciplina, a vontade e o prazer de continuar.

Outro desafio é reaprender a respirar corretamente. Trata-se de uma respiração chamada diafragmática ou abdominal, como a de bebês, que se modifica com o tempo e a repetição, até se instalar definitivamente nos hábitos do dia a dia.

A prática não impõe o estresse da competitividade, pois o praticante desafia a si mesmo. “Fazer posturas, sincronizar exercícios, cada um faz dentro de sua capacidade, sempre respeitando os limites, sem exageros, e avançando aos poucos”, afirma o instrutor.

A linha adotada pelos praticantes em Arroio do Meio é a hatha-yoga, considerada muito dinâmica, com aquecimento, exercícios de respiração e os asanas (pronunciado ásanas), que são posturas indianas.

Arroio do Meio tem grupo pioneiro

Arroio do Meio tem um dos grupos de yoga mais antigos da região, mantendo-se firme há quase 20 anos, desde que as atividades começaram, em 2003. Com mais de 30 anos de prática, Luiz Ruschel tornou-se instrutor em 1996, empreendendo estudos em yoga e astrologia pela Grande Fraternidade Universal (GFU), fundada pelo filósofo e cientista Serge Raynaud de la Ferrière, que, entre outras habilidades e conhecimentos, formou-se em medicina natural, chegando a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1962. Além de Arroio do Meio e de sua terra natal, Venâncio Aires, Luiz já formou grupos em Lajeado, Santa Clara e Cruzeiro do Sul.



Mais informações pelo telefone e Whatsapp (51) 99626-7693, com Luiz Ruschel

Aula experimental gratuita.

