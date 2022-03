Esportes

Nesta sexta-feira ocorre a 4ª rodada do Campeonato de Voleibol de Marques de Souza, com jogos no ginásio da Sociedade Escolar: às 19h30min jogam Azamigas x Arlequinas; às 20h15min – As Patroas x Inimigas do Fim; às 21h – Ponto Certo Brasil x Voando Baixo; e às 21h45min – Travesseirense x Bolas Voadoras que disputarão a semifinal do Aberto.

Aproximadamente 150 pessoas acompanharam a 3ª rodada do campeonato, e cada vez mais a emoção toma conta dos atletas e torcedores. Resultados: As Patroas 0 x 2 Arlequinas; Azamigas 2 x 0 Inimigas do Fim; Picada Flor 2 x 0 Amigos do Topogigio; e Travesseirense 2 x 0 Bolas Voadoras.

Por daiane