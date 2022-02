O Alto Taquari

A segunda-feira, dia 21, foi marcada pelo retorno dos alunos da rede municipal de educação de Travesseiro na Emef Pedro Pretto e dos alunos da Emei Criança Esperança, que utilizam o transporte escolar.

Os alunos do maternal B ao 6º ano assistiram à peça de teatro A menina e o vestido dos sonhos, com a atriz Carla Satick. O espetáculo ocorreu no ginásio da Emef Pedro Pretto e marcou o primeiro dia de aula do ano letivo.

Por daiane