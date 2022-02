Em Outras Palavras

Reclamar é esporte nacional há muito tempo. Mesmo com o recrudescimento da pandemia, a maioria das pessoas “esquece” das coisas boas que têm na vida. Parece que fazer balanços da vida é exercício dos sessentões, como eu, e daqueles que enfrentam algum problema grave de saúde.

Sou uma pessoa de sorte. Nasci em uma família com pais presentes, estudei em bons colégios, tive amigos leais e o privilégio de ter bons empregos. Para um guri que nasceu na colônia, no bairro Bela Vista, e que ia a pé até a Escola Luterana São Paulo, tive exemplos inspiradores e estímulo.

Ao mudar para Porto Alegre com 16/17 anos, morei numa “república” com sete arroio-meenses que foram tentar a sorte na cidade grande. Havia dois beliches em cada um dos dois quartos. Tinha gurizada e os veteranos. Foi uma tremenda experiência que por vezes gerou melancolia pela saudade da casa paterna.

O primeiro emprego na Capital foi como auxiliar de pessoal na Olvebra, uma gigante formada por empresas de diversos ramos. Foram dois anos de frustração enquanto sonhava em ser jornalista e cursava Comunicação Social na Unisinos, em São Leopoldo, para onde viajava todo final de tarde.

Todas as noites, antes de dormir, agradeço

o que tenho. Sou feliz com o que conquistei!

Já no final do curso, mudei para Santa Cruz do Sul de onde guardo muitas lembranças. Depois trabalhei no Grupo Independente – do saudoso Lauro Mathias Müller – até aportar em Porto Alegre na Zero Hora, onde fiquei por 11 anos. Nestes mais de 40 anos foram vários trabalhos como assessor de imprensa quando casei e tive dois filhos.

Jamais contraí uma enfermidade grave, apesar da vida sedentária, comendo errado, sem fazer exercícios, dormindo pouco e ignorando férias. Olho para trás e agradeço – sim, muito! –antes de fechar os olhos. Claro que há arrependimentos, superados com folga pelas conquistas e alegrias.

As amizades forjadas, ao lado dos filhos, constituem o maior patrimônio. Porque são para sempre! Sou privilegiado pela vida, por isso, faço um grande esforço para retribuir através da ajuda a colegas de trabalho, orientando os mais jovens e buscando novos desafios.

Por vezes penso em aproveitar o ócio da vida, com mais viagens e dedicando maior tempo para o lazer. Mas viver rodeado de amigos é minha inspiração. Agradecer, valorizar o que temos e distribuir generosidade deveria ser obrigação de todos nós. Que a despeito das vicissitudes atuais… estamos vivos.

