A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, responsável pela organização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer, convoca os representantes de clubes para reunião que realiza segunda-feira, dia 07, às 20h na sede do Mezzo, em Bela Vista. Nesta reunião será feita a apresentação da relação dos jogadores inscritos por cada equipe. A direção da Lafa também comunica que na quinta-feira, dia 10, será feita a solenidade de lançamento do campeonato com início às 20h na sede do Mezzo. O certame vai iniciar no dia 13 de fevereiro com jogos nas categorias Veteranos, Aspirantes e Titulares. Os jogos serão coordenados pela Lafa, presidida por Marciano Lindemann (Jaca). As equipes devem ser formadas por atletas de Arroio do meio, sendo que cada clube poderá utilizar três jogadores de fora, considerados estrangeiros.

Nas categorias de Titulares e Aspirantes, jogam cinco equipes: Rui Barbosa, Cruzeiro, Forquetense, Sete de São Caetano e a Associação Haitianos/Dona Rita. Na primeira fase os jogos acontecem todos contra todos em turno único, onde cada clube disputa duas partidas em seu gramado. No final desta fase classificam-se os quatro primeiros para a fase semifinal. Na primeira rodada marcada para o dia 13, jogam em Linha 32, Cruzeiro x Forquetense e em São Caetano, Sete x Haitianos/Dona Rita. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h.

Categoria de Veteranos

Na categoria de Veteranos jogam o Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Cruzeiro de Linha 32, Ki-Momento/União de Arroio Grande, So Khellãs/Passo do Corvo e o Racen/HCC Energia Solar/Dona Rita. O So Khellãs realiza seus jogos no campo do Passo do Corvo e o Racen no campo do Esperança de Dona Rita. Na primeira rodada, dia 13, jogam em Linha 32, Cruzeiro x So Khellãs; em Arroio Grande, Ki-Momento/União x Rui Barbosa e em São Caetano, Sete x Racen/Dona Rita. Os jogos iniciam às 10h e, ao meio-dia, será servido churrasco, onde o visitante deve estar presente com no mínimo 12 pessoas. A fórmula de disputa será todos contra todos, em turno único, com repetição da primeira rodada com mando de campo invertido para completar três jogos para cada equipe em seu gramado. No final da primeira fase, classificam-se os quatro primeiros colocados. Cada clube poderá inscrever sete jogadores com idade até a classe de 1987 (35 anos) e outros 15 com idade abaixo da classe de 1982 (40 anos ou mais).

Por daiane