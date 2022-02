O Alto Taquari

No ano passado, devido ao aumento de casos de covid-19, as festas de carnaval precisaram ser canceladas. No início deste ano ainda não havia sido confirmada a liberação das festas. Inclusive, a comemoração da data em Nova Bréscia estava cancelada até poucos dias. No entanto, após negociações entre prefeito e organizadores do evento, a festa foi confirmada.

O evento acontecerá amanhã, às 23h, no centro de Nova Bréscia. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente até hoje pelo WhatsApp (51) 99381-0761 no valor de R$ 20 ou na hora por R$ 30.

Blocos com no mínimo 15 integrantes e camiseta, comprando ingressos antecipados ganham uma dose de vodca e energético. Chave para o PIX: pixdoclubetiradentes@gmail.com. Enviar comprovante e o nome quando tiver efetuado o pagamento.

No salão a festa será por conta do DJ Segala/Funk-se e da banda Flor da Serra. Já no campo, quem comanda a festa é DJ Léo Jacques.

Farrauê Folia inicia hoje

A abertura será hoje à noite na Mimi, em Teutônia. Amanhã a festa ocorre no Centro de Reservistas, em Santa Clara do Sul, com a presença de Edy Lemond; no domingo na Seubv, em Mato Leitão, com oito horas de festa; e na segunda-feira será novamente em Santa Clara do Sul. As festas terão início às 22h, exceto em Mato Leitão, que iniciará às 19h.

As festas também serão agitadas pelos DJs Gazzo, DougC, Baile do Djeff, Karen Dennes, Karine Larré, Perdigão, Funk-se, Anderson Britto, Floydy, Pierre, Maurinho, Vermelho e Anderson.

Por daiane