Carta Branca

Quando viajo, costumo dar uma banda pela livraria do aeroporto. Qualquer que seja o país, sempre encontro livros do brasileiro Paulo Coelho na companhia de outros campeões mundiais de vendas. Foi o que aconteceu recentemente no aeroporto de Antália, no interior da Turquia. Até tirei um foto para mostrar, se você duvidar.

O que eu não esperava aconteceu nos Estados Unidos. Já contei aqui uma vez e vale repetir. Eu estava numa livraria da cadeia Barnes & Noble, que é das maiores redes mundiais na venda de livros, quando deparei a mesa dos livros recomendados para estudantes do Ensino Médio.

No total eram 64 títulos. Alguns, bem conhecidos. A “Odisséia”, de Homero; “Cem anos de solidão”, de Gabriel Garcia Marquez; “O velho e o mar”, de Hemingway; “1984” e “A fazenda dos animais”, de George Orwell. Também o livro “Dreams from my father”, escrito pelo Presidente Barack Obama. Há várias obras contando a história de negros que tiveram uma infância difícil e que acabaram encontrando um lugar ao sol; a auto-biografia de um médico judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazistas; uma reconstituição do período histórico em que Abraão Lincoln governou o país, etc.

De repente me caiu o queixo. Adivinha qual era um dos 64 livros de leitura recomendada nas escolas dos Estados Unidos?

Pois, nada mais, nada menos do que “O alquimista”, de Paulo Coelho.

§§§

Sou do tempo em que era bonito falar mal de Paulo Coelho. A gente não lia e não gostava e fim de papo. Verdade que muitas águas rolaram desde então. Inclusive a admissão do “mago”, como Paulo Coelho é chamado, no convívio dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Mas isto aqui supera a imaginação. Não basta a gente encontrar Paulo Coelho nas livrarias de todos os aeroportos, não basta encontrá-lo – como me aconteceu – numa pequena loja de conveniência de um postinho de gasolina no interior da França, não basta saber que Paulo Coelho está traduzido para 67 idiomas e publicado em 150 países. Nada disso basta. O caso é que Paulo Coelho figura como um dos escritores recomendados para os estudantes, junto com gente que já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu vi.

Por daiane