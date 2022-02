Geral

Na noite da quarta-feira, 2, de fevereiro, Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, foi dado início à festa em honra à padroeira que dá seu nome a um dos bairros mais antigos da cidade, em Arroio do Meio. Foi realizada missa, na igreja da comunidade, com benção de velas. O ponto alto da noite foi o lançamento do hino à Nossa Senhora dos Navegantes, com letra de Sérgio Nunes Lopes, que também assina a música, junto de sua esposa Maria Elisabete Bersch. Juntamente com a música, foi exibido em primeira mão o clipe produzido por Maicon Schnor, que ilustra com vídeos e fotos dos acervos do AT e também do Museu Municipal um pouco da história da festa em honra à Navegantes, que completa 110 anos.

Ontem, dia 03, Dia de São Brás, o tríduo teve sequência com Benção da Saúde, da garganta, das águas e dos chás. Hoje, dia 04, será o Dia da Educação e Campanha da Fraternidade, com Benção da Educação, objetos religiosos e outros.

O ponto alto da programação será no domingo, dia 06, com a tradicional procissão às 9h da manhã, com passeio de barco com a Imagem da padroeira no Rio Taquari e missa no salão comunitário. Após, haverá o almoço para levar (coxa e sobrecoxa de frango assadas e massa). O contato para aquisição das fichas para o almoço é (51) 99607-0209. Os pedidos podem ser feitos até hoje, dia 4. A retirada iniciará às 11h.

Hino à Nossa Senhora dos Navegantes

Letra: Sérgio Nunes Lopes

Música: Sérgio Nunes Lopes e Maria Elisabete Bersch

Produção: Leandro Dieckow (Leandrinho) e Nabaia Stúdio



Senhora dos Navegantes estamos aqui/

Nas travessias da vida chamamos por ti/

Nos consagramos inteiros, e as lutas de cada dia/

Nossa mãe, mãe de Deus, mãe de todos, és Santa Maria.

Refrão:

Na vida ou na morte, com Cristo/

Amor que amaste antes/

Protege as nossas famílias/

Ó mãe dos Navegantes.

O teu Sim alcançou para o mundo a mais bela luz/

Pela graça do Espírito Santo nos deste Jesus/

Teu amor infinito de mãe, cada dia mais forte que antes

Confiantes rezamos a vós ó mãe dos Navegantes.

Sempre, quando é fevereiro viemos aqui/

Homens, mulheres, crianças vêm agradecer/

Com o andor sobre os ombros seguimos, esta é a nossa oração/

Nosso bairro se veste de festa e tem procissão.

Por daiane