Esportes

A Escolinha Prata da Casa/Monsson Dubai segue com os treinos normais aos sábados, das 9h às 11h, no campo do Sete de Setembro de São Caetano; nas terças-feiras das 15h30min às 17h30min; nas quartas-feiras das 17h às 19h no Ginásio da Barra do Forqueta; nas quintas-feiras das 15h às 16h30min no campo do Sete e das 17h às 19h no Ginásio da João Beda. De acordo com o coordenador Emerson Neves, a instituição se prepara para participar das copas Inovação, Piá e dos Vales

Por daiane