A pavimentação na comunidade de Três Saltos Baixo, no trecho até o posto de saúde, pautou, na sexta-feira, encontro do prefeito de Travesseiro Gilmar Southier, o secretário de Administração Pedro Finger, vereador Alexandre Schwartz (PTB), o presidente da comissão pró-asfalto Joel Veronese e o ex-vereador Marcelo Relli como representante da comunidade.

Segundo o prefeito, a pavimentação, que liga Três Saltos Baixos até o posto de saúde, terá 800 metros. Serão investidos R$ 181 mil do Programa Pavimenta, sendo 20% da obra custeada pelo município e 80% pelo Governo Gaúcho.

Marcelo Relli disse que a comunidade espera ansiosa por essa obra, e ressalta que seria interessante estender a pavimentação para melhorar ainda mais a vida dos moradores de Três Saltos. O prefeito Gilmar destacou que a ideia é sempre melhorar mais, contudo, tem de haver planejamento e responsabilidade, para não cometer erros com as contas públicas. Lembrou que na saúde o mínimo que deve ser investido é 15% da receita, na educação 25%, e a folha de pagamento está em torno de 30%. Assim, 70% da folha já está comprometida, restando 30% para realizar obras e melhorias.

Para o vereador Alexandre, a obra é importante para Três Saltos Baixos. Ressaltou que emendas parlamentares também são interessantes para conquistas de recursos para o município. Defendeu que ter contato com deputados, estaduais e federais, ajuda na construção de novos projetos para melhorar a vida das pessoas.

Joel, presidente da comissão, justificou os motivos da importante obra para Travesseiro e entendeu as justificativas do prefeito em trabalhar com o que tem, sem fazer aventuras e comprometer o orçamento público.

O secretário Pedro Finger explicou as etapas do programa, que ainda precisa passar por licitação, sem previsão para o início das obras, visto que depende do trâmite burocrático. Disse ainda que os valores públicos são limitados, precisando cumprir percentuais que a lei exige. “Não podemos investir tudo numa área e ficar um ou dois anos sem receita para investir em outras”.

Por fim, o prefeito esclareceu algumas dúvidas sobre as obras e aventou a possibilidade de um financiamento. “O que pode ser visto, futuramente, é uma forma de solicitar empréstimo ao banco para poder pavimentar o máximo possível e, então, pagar parcelas que caibam no orçamento do município. Isso é uma forma de antecipar as melhores condições de vida dos munícipes, sem comprometer a receita municipal. Precisamos trabalhar com os pés no chão, fazer o que o orçamento nos permite, para que haja planejamento e resultados”.

Por daiane