Paulo Alécio Weizenmann e a esposa Isoldi Warken Weizenmann são assinantes do jornal há 39 anos. Paulo conta que o jornal O Alto Taquari sempre foi o meio de comunicação deles, especialmente na época em que ainda não havia as redes sociais. Afirma ainda que durante esses anos recebeu muitas informações, novidades e curiosidades através dessa ferramenta de leitura.

“Desde que conheço o jornal, ele tem a mesma repercussão. Tem o grande objetivo de auxiliar na caminhada das famílias e também de compreender um pouco melhor o mundo a partir da leitura”, destaca Weizenmann.

O casal comenta também que o jornal já é esperado pelos assinantes no final da semana. Na casa deles, o AT chega já nas quintas-feiras à noite. “Nas quintas, já esperamos pelo jornal. Quando ele não vem nós ligamos avisando que ainda não o recebemos” relata Isoldi. “Não ter o jornal na sexta é como não ter arroz servido um dia da semana. Você sente que aquilo falta”, complementa o marido.

Com vasto conhecimento e bagagem cultural angariada pelo mundo, Paulo Alécio menciona que já teve belas oportunidades de aparecer no jornal e que pôde aproveitar muito bem cada uma delas, fazendo suas colocações e escrevendo um pouco sobre sua história de vida. Contudo, duas das oportunidades foram mais marcantes. “A primeira oportunidade que me marcou foi quando pude trazer sobre os festejos de 120 anos das comunidades de Forqueta (católica e evangélica), levando às mãos dos leitores a história dessas comunidades. A segunda grande oportunidade foi de escrever sobre minhas fantásticas viagens que tenho feito pela Europa e pela América. Isso trouxe para mim uma imensa alegria”.

Pesquisador e amante da história, Weizenmann falou que o melhor texto dos últimos cinco anos foi do alemão Rudolf Schenk, publicada na semana passada e que conta a história do imigrante que se suicidou por temer represálias políticas. “O texto não empolga só pelo que está escrito, mas também porque apresenta a verdadeira história do município” destaca.

Ele ressalta ainda que o jornal une de alguma forma, através de artigos, o povo arroio-meense, porque essa ferramenta é responsável por levar informações à população e a população discute essas informações. “O jornal está na casa das pessoas. No interior, principalmente, em cima da mesa” reforça Isoldi.

Paulo finaliza afirmando que O Alto Taquari é um instrumento responsável por levar a seus assinantes alegrias, emoções, lágrimas, sonhos e risos, e o jornal produz isso para a sociedade. “Ajuda a animar o dinâmico da comunicação, pois através dele as pessoas podem conhecer a realidade que existe, e também a que passou. Sua forma é autêntica. Ele completou várias vezes as minhas aspirações em conhecer mais a realidade em que vivemos. O jornal traz sentimentos. Ele me leva a conhecer a empatia de outras pessoas. Entre essas coisas, o jornal está fazendo a sua parte”.

Por daiane