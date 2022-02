Esportes

Futebol com um barril de chopp em campo e almoço com costelão estão entre as atrações da Festa do Chopp em Campo que a Associação Passo do Corvo realiza domingo, dia 27 de fevereiro. O evento que já se tornou tradicional no clube inicia sua programação com jogo de futebol na parte da manhã entre o Combinado do Passo formado por veteranos e ex-atletas e a equipe do So Khellãs. A atração fica por conta de um barril de chopp que será colocado dentro do campo, permitindo o abastecimento dos atletas e demais membros que acompanham as duas equipes. Após a partida, a festa se transfere para a sede do Passo, onde será servido o almoço pelo valor de R$ 35 por pessoa com costelão de rês e de porco e cabeça de porco assada, tudo acompanhado pela cordialidade e bom atendimento da equipe do presidente Hélio Lagemann.

Por daiane