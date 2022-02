O Alto Taquari

No último fim de semana, 5 e 6 de fevereiro, no município de Marques de Souza, ocorreu o primeiro encontro de trilheiros, organizado pelo grupo Parazitas da Trilha. O evento contou com 407 trilheiros de diversos municípios, que percorreram 90 km de trilha. Um marco histórico para o esporte no município, que reuniu amigos de toda região.

A largada ocorreu às 8h no Esporte Clube Cruzeiro, Linha Bastos e os trilheiros passaram por Linha Atalho, Linha Orlando, distrito de Tamanduá, Picada Flor e encerrando em Tigrinho.

Jackson Kipper, um dos organizadores, comenta que o Parazitas da Trilha é um grupo de pessoas que buscam se divertir, aproveitar os lugares privilegiados de Marques de Souza e trazer amigos e trilheiros de outras cidades para alegrar a todos. Diz que foi muito cansativo organizar tudo, marcar os trajetos dos 90km, preparar o local de recepção. “Mas, ao mesmo tempo, foi gratificante ver nossos amigos daqui e de outros municípios felizes com o primeiro encontro de trilheiros em Marques de Souza”.

O evento teve apoio da Administração Municipal e da Brigada Militar, que acompanhou o percurso.

O grupo Parazitas da Trilha foi fundado em janeiro de 2020 por um grupo de amigos que amam o esporte. 14 amigos de infância, que antes andavam de bicicleta, hoje promovem a prática do esporte com motos de trilha.

Por daiane