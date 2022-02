O Alto Taquari

Ilvi, 81 e Arlindo Pedro Diettrich, 82, são moradores do Centro de Arroio do Meio. Em dezembro de 1988 ele se aposentou depois de trabalhar por 35 anos na CEEE como eletricista e no escritório. Foi nesta época que o casal decidiu morar um período em Arroio Grande, para dar aquela descansada no clima do interior.

São um casal muito simpático e, no próximo dia 15 de abril, completam 61 anos de casamento. Da união, nasceram quatro filhos: Inês, Antônio, Roberto, Solange e mais 10 netos e um bisneto. A alegria no rosto da Dona Ilvi, a vontade de estar bem arrumada, de ainda dar conta das principais tarefas da casa, de sempre que possível dar uma caminhada ou fazer exercícios testemunham que o casal soube cuidar um do outro e dar valor para o que mais importa na vida. A saúde, a família, o trabalho, o bem-querer, boas leituras e, acima de tudo, a fé em Deus, que o casal fortalece assistindo a missa todos os domingos pela manhã, na televisão Rede Vida. “Sempre agradecemos pela nossa vida, pela família. “

Ao falar da longa vivência juntos, Dona Ilvi diz que sempre cultivaram o cuidado um com o outro. Teve vezes que o marido ficou doente, como a recuperação de um câncer. Foram momentos difíceis e ela não mediu esforços para apoiá-lo, dar forças e pedir em oração pela recuperação. “Tem vezes que a fé em Deus é a única certeza”, conta. Este apoio e carinho um com o outro dá sentido à vida, ao casamento, lembrando que muitas vezes ela não estava bem, mas pôde se recuperar com tranquilidade porque recebeu os cuidados do marido. “Ele fazia o serviço de casa, lavando, cozinhando, passando roupa. A nossa vida é assim. Quando um não se sente bem, o outro faz o serviço. A única coisa é que eu gosto de caminhar e ele não gosta muito.”

Entre os passatempos, a leitura do jornal O Alto Taquari é uma tradição. Ela diz que como não saem muito, é a melhor forma de ficar sabendo de tudo. “Somos assinantes há muitos anos e não abrimos mão deste hábito semanal. Olhar o jornal todo, dar uma passada. Mesmo que a gente não leia tudo, ficamos por dentro do que acontece, olhando as fotos e as principais notícias. O jornal tem de tudo e o melhor é que são as notícias daqui. Acho muito importante saber o que se passa em nossa cidade. O que adianta saber só o que se passa longe de nós, se não tomamos conhecimento do que está acontecendo perto de nós?”

Por daiane