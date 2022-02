Geral

A estrelense Grazi Vargas, 19 anos, vai representar seu município no concurso de Miss Mercosul Turismo, que ocorrerá neste ano em Pelotas. Grazi, que tem muitos amigos aqui em Arroio do Meio, conta com a torcida de todos.

A jovem ama viajar e diz que poder representar o lugar aonde nasceu é uma honra, ainda mais no Turismo. “Com foco em agregar valores, todos temos algo a acrescentar no mundo em conjunto, a nossa vida importa, e em tempos de depressão e ansiedade é importante levantar essa bandeira, a primeira vez que participei de projetos sociais foi aos 12 anos e fazer aquilo que toca nosso coração e faz os olhos brilhar é inexplicável, sinto que encontrei meu chamado, e quero ver outras pessoas também encontrando aquilo que lhes traz a vida”, declara.

Grazi já concorreu a garota estudantil e diz que aprendeu muito em sua trajetória até aqui. “Foi uma experiência boa, conheci meninas e fiz amizade, e quando chamavam o nome de uma delas eu vibrava e torcia atrás do camarim. Aproveitei cada momento e dancei depois do concurso, já tinha consciência de que perder faz parte e que não estava pronta naquele momento. Hoje estou pronta para este concurso Estadual e em busca da coroa”, acrescenta.

Por daiane