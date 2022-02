Esportes

Grandes jogos marcaram as finais da 16ª edição do Campeonato Intercamping de Marques de Souza. Um público de cerca de mil pessoas acompanhou os confrontos decisivos da principal competição de verão do Vale do Taquari. Os jogos ocorreram no sábado, no Camping Riacho Doce.

Pela categoria sub 21 o Bote Farra de Pouso Novo aplicou 3×2 no CHB de Lajeado. Pelos Veteranos as Lendas do Movimento aplicaram 2×1 no 100 Firula. Pelo Feminino, as Meninas do Gole de Lajeado venceram o São Luís de Capitão por 1×0.

Pela Força Livre muita emoção na final entre os times Os Guri da 24 B/Boteco do Jair x Os Guri da 24 A, que ficaram em 1×1 no tempo regulamentar. Nas penalidades máximas, o atacante Mendigo do time B acabou acertando o travessão dando a vitória para o time A.

A presidente da Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso), Kátia Lammers, destacou a qualidade da arbitragem conduzida por Fernando Henz, o Pingo, destaque no Futsal Gaúcho em 2021. “O público da final foi o maior da competição em 16 edições. Agora nos preparamos para o campeonato de vôlei e para o Abertão de Futsal que prometem surpreender”, dimensiona.

O Intercamping é uma realização da Aemaso com apoio da prefeitura de Marques de Souza, Sicredi e STR.

Destaques

SUB 21: Disciplina – Assombrados; Craque – Teylor Strapasson (Bote Farra); Goleador – Thalisson de Freitas (CHB); Goleiro menos vazado – Douglas Valer (Assombrados); e 3º lugar – Desimpedidos.

VETERANOS: Craque – Roque Heckler (Lendas do Movimento); Goleador – Carlos Cezar (Lendas do Movimento); Goleiro menos vazado – Mauro Renner (100 Firula); Disciplina (Lendas do Movimento); 3º lugar (Veteranos Picada May).

FEMININO: Craque – Amanda da Silva (Meninas do Gole); Goleadora – Jandise Werner (São Luís); Goleira menos vazada – Silvana Piffer (Meninas do Gole); Disciplina (Meninas do Gole).

FORÇA LIVRE: Craque – Claudiomiro Marques, o Pipoca (Os Guri da 24 A); Goleador – João de Moura (Boteco do Jair); Goleiro menos vazado – Ismael Krindges (Boteco do Jair); Disciplina (Os Guri da 24 B); 3º lugar (Boteco do Jair) e 4º lugar (VC Amigos/ Toks e Retoks).

Por daiane