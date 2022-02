Geral

Nesse domingo, ocorre o 1°XCM de Arroio do Meio, juntamente com a 5° etapa da Copa dos Vales de MTB. A largada será às 8h no Esporte Clube União de Arroio Grande e já são confirmados 112 participantes, sendo 15 de Arroio do Meio. Lembrando que a categoria Paraciclismo terá inscrições na hora e sem custo.

O evento conta com o apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo, com envolvimento do Grupo Catracas Bikers de Arroio do Meio. O município repassou incentivo de R$ 2,5 mil para realização da etapa, que também conta com o apoio da Cooperativa Sicredi. A entrega dos kits para os atletas e café da manhã acontece a partir das 6h30min e as largadas as partir das 8h, por categorias, de um em um minuto.

O trajeto terá 43 km e será realizado pelas estradas do interior do município, com trilhas, asfalto e estradas de terra. Para que esse evento possa se realizar, o grupo Catracas irá contar com o apoio de moradores da comunidade de Arroio Grande e mais um grupo de aproximadamente 20 pessoas.

O clube irá comercializar pastéis, espetinhos, cucas e bebidas. Nas imediações haverá infláveis e gazebos das equipes, além de uma loja, ambulância e carro de apoio. A previsão de término é às 11h30min. O evento sairá independentemente das condições do tempo.

