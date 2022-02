O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Uma pesquisa feita pela Nielsen BookScan para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) apontou que o período do Natal registrou maior volume de livros vendidos e maior faturamento do setor no ano passado no Brasil. Os dados foram divulgados na última semana de janeiro. Segundo o 13º Painel do Varejo de Livros no Brasil, de 6 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, foram vendidos 5,4 milhões de livros no país, com alta de 4,94% sobre o mesmo período de 2020, que teve 5,1 milhões de unidades comercializadas. O faturamento alcançou R$ 235 milhões, com expansão de 14,14%.

Com a volta às aulas, deve aumentar a venda de livros didáticos, porque 2021 ainda não foi típico em relação ao ano escolar. “Foi um período grande de ensino híbrido. Espera-se que, em 2022, a grande mudança no quadro de vendas seja para o livro didático, com um ano escolar já normalizado e o ensino infantil predominando e protegendo as crianças. Com a volta à escola normal, esperamos também a normalização da venda de didáticos,” declarou o presidente do SNEL, Dante Cid.

Atualmente, entre os educandários das redes municipal, estadual e o particular, apenas neste último é necessária a aquisição dos livros por parte das famílias, que entendem como positivo este investimento, se tratando da educação de seus filhos, pois são um grande apoio ao aprendizado. Conforme dados enviados pela assessoria do Colégio Bom Jesus São Miguel, de Arroio do Meio, no caso do educandário, as famílias adquirem os livros didáticos paradidáticos e literários, conforme orientação de quantidade e títulos para cada série.

No município, conforme a secretária Iliete Winck, os livros vêm por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do MEC. “A cada ano vem material de reposição. Recebemos aqui na SEC e fazemos a distribuição, mas algumas escolas também recebem diretamente. Não há custos para as famílias”, explica a secretária, acrescentando que no fim de 2021 foi possível escolher os livros que virão para a Educação Infantil, que devem chegar em breve.

Na rede estadual, segundo a diretora da Eeem Guararapes, Valquíria Pretto Dienstmann, os livros utilizados vêm por meio de verba federal e são entregues gratuitamente aos estudantes. “Já recebemos uma parte e agora receberemos outra, para a troca de livros. São materiais de qualidade e sempre vem a quantidade suficiente. No fim do ano eles são devolvidos, vão para a biblioteca. Alguns de disciplinas como Química, por exemplo, vêm em volume único, e são usados por mais de um ano pelos alunos”.

Por daiane