Quem está em busca de promoções e condições diferenciadas de pagamento pode aproveitar as inúmeras opções que os 47 participantes do Liquida Arroio do Meio estão oferecendo. A ação, promovida pela CDL de Arroio do Meio, iniciou ontem e se estende até amanhã. Dentre os estabelecimentos participantes, estão segmentos variados, como confecções e calçados, material escolar, decoração, eletromóveis, material de construção, informática e veículos.

A tradicional ação, que visa estimular o comércio varejista neste período de férias, quando o movimento é menor, já é esperada pelos consumidores. Muitos aguardam o período para aproveitar as liquidações. E é pensando neles que a loja na qual Ismael Fernando Schmitz é sócio-proprietário oferece uma gama variada de peças selecionadas, especialmente de verão, com descontos que podem chegar a 50%. A expectativa do lojista é para vendas melhores do que no ano passado, quando a pandemia estava em patamar mais impactante sobre a comunidade.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO LIQUIDA ARROIO DO MEIO

Acess Informática

Baiuka

Barden Móveis

Bruxel Materiais de Construção

Bruxellas Esportes

Calçados Kist

Casa dos Computadores

Chalé Feminina

Comercial Elétrica Bela Vista

Doce Lar Decor

Floricultura Meyer

Hering

Jamile Modas

Kavi Fashion

Karisfarma

KF Motos

Kist Esportes

Livraria Comann

Loja Marcedo Sommer

Loja Tropical

Loja Zaspel

Lojas Bade

Lolita Moda Íntima

LS Top Ceenter

Marisa Calçados e Confecções

Meneghini Veículos

Mercado do Gordo

Moto 2000

Mototécnica Toninho

Noeliana Modas

Nossa Farmácia

O Boticário

Ofíccio Multiloja

Ortobom Arroio do Meio

Ótica Heller

Paraíso dos Pés

Pérola Modas

Piassini Materiais de Construção

Requinte Chocolatteria

Santo Refúgio

Sensato Orgânico

Squina Modas

Supermercado Languiru

Top Top 100

Via Esporte

Vida Farmácias

Zambiasi One Store

Por daiane