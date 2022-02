O Alto Taquari

Os moradores da Forqueta Baixa, Pedro Canísio Führ 67 anos e sua esposa Lovani Lúcia, 64 anos, têm assinatura do jornal O Alto Taquari há mais de quatro décadas. Desde que eram entregues pelos correspondentes Ivo Bruxel e Marlise Gräff. A disputa de quem pode ler primeiro entre os dois é acirrada.

Enquanto Lovani prefere notícias diversas (menos esportes), Pedro gosta do posicionamento dos colunistas. Avalia que o ponto de vista do jornalista Alécio Weizemann, falecido em 1º de dezembro de 2020, para assuntos agrícolas, ainda faz falta. O casal tem a convicção de que a história e narrativas dos acontecimentos das comunidades são retratadas pelas páginas do jornal com precisão. “O município deveria usar mais esse canal para informações de interesse público. Algumas situações só ficamos sabendo em cima da hora e acabamos perdendo muito tempo em filas”, revelam.

Se emocionam ao ver que informações nas notícias, às vezes, se ligam a fatos históricos da própria família. Pedro afirma não ter preconceitos com nenhum assunto, mas avalia que ocorreram equívocos nas revoluções verde e industrial, pois não cumpriram o papel social e humano, devido ao excesso de ganância da própria sociedade. “Promoveram êxodo rural e marginalizaram as pessoas da cidade. Hoje temos alimentos caros e desperdícios no varejo”, exemplifica.

O casal se conheceu em 1977, quando Pedro saiu de Canudos para morar na Forqueta Baixa, e iniciou uma amizade entre Lovani e as irmãs do futuro marido. “Somos da época em que se dormia em sacos de palha, comenta ao olhar sobre a trajetória de vida.”

Na propriedade, o carro chefe é a suinocultura, bovinocultura leiteira e produção de grãos. Fazem questão de não usar agrotóxicos nas imediações da residência. Relatam que em meados da década de 2000, um dos dois filhos, o Edson 36 anos, teve problemas graves nos rins devido a uma intoxicação por agrotóxicos aplicados nas imediações da estrada geral da localidade. Precisou de tratamento na Capital. Lovani chegou a doar um rim, que funcionou por 11 anos. Ele faz hemodiálise três vezes por semana. “Os rins estavam sadios antes da intoxicação”.

Seu irmão Diego, 37 anos, também foi diagnosticado com insuficiência renal, faz hemodiálise há cerca de um ano. O tratamento, além de levar três horas por sessão, gerando stress, é tão desgastante a ponto de limitar a força física e energia para tarefas na propriedade.

Reconhecem que na agricultura muita coisa mudou. O trabalho que era todo manual e com tração animal, está mecanizado. Mas a lucratividade diminuiu. Ao mesmo tempo, não há mão de obra disponível e dificuldades na confiabilidade.

Em âmbito municipal, apuram que apesar do crescimento econômico, as políticas públicas deveriam ter priorizado o desenvolvimento humano, que está deficitário. “As pessoas que vêm de fora têm dificuldades de se adaptar aos nossos padrões. Temos excesso de loteamentos. Vai faltar aipim e outros alimentos em algumas propriedades. Em alguns locais. Tiveram a audácia de arrancar as raízes e deixaram as plantas de pé para camuflar os estrago.” Mas existem questões mais delicadas como a falta de sensibilidade ao dar uma área de terras para uma indústria que gera transtornos a uma casa geriátrica. “Deveriam ter escolhido outra área para a indústria ou ter construído uma instituição para os idosos. Não vemos progresso nisso. As indústrias tiram a água boa do nosso subsolo e distribuem agentes poluentes direta e indiretamente”. Avaliam que a alternância no poder foi importante.

Pedro se emociona ao relembrar da época em que prestou Serviço Militar no 6º Batalhão de Engenharia de Combate em Bagé, e foi convidado para integrar a academia das Agulhas Negras, onde estava o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Acabou recusando para ser sucessor na propriedade rural da família. “ Atualmente existe uma guerra ideológica. O rigor militar não funciona na vida civil. Muitas pessoas não entendem Bolsonaro, também por falta de senso crítico. Não se pode deixar um ex-presidiário presidir o país. Tenho convicção que Bolsonaro vai vencer essa eleição”.

No RS, avalia que há muitas situações turvas. Acredita que a venda excessiva de estatais não era necessária. “O tempo vai dizer muita coisa. É a única coisa que temos sobrando. O que não se termina num dia, se continua no outro. O destino é a natureza. Vejo que há mais árvores hoje do que no passado”.

Por daiane