A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 20, os jogos da 2ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. Domingo, dia 27, a Lafa terá folga geral por causa do carnaval.

Categoria Titulares

Pela categoria Titulares, tivemos em Forqueta o clássico entre Forquetense e Sete de São Caetano. A partida terminou com placar de 3 x 1 para o Sete. O gol do Forquetense foi marcado por Leonardo. Para o Sete marcaram Douglas, João Felipe e Joceir. Em Rui Barbosa, se enfrentaram Rui Barbosa e Cruzeiro de Linha 32. O Cruzeiro levou a vantagem vencendo por 1 x 0, com gol marcado por Mathias, cobrando pênalti nos minutos finais da partida.

Categoria de Aspirantes

Pela categoria Aspirantes, o Sete venceu por 2 x 0 do Forquetense com gols de Luan e João Moura e em Rui Barbosa, o Rui Barbosa venceu por 2 x 0 do Cruzeiro com gols de Bruno e Rafael Reckziegel.

Categoria Veteranos

A categoria Veteranos, jogaram na manhã de domingo no Passo do Corvo, So Khellãs 3 x 0 Sete. Os gols foram de André Schneider (2) e Silvio (contra). Em Rui Barbosa, Rui Barbosa 1 x 1 Cruzeiro. Para o Rui Barbosa marcou Jurandir Piassini e para o Cruzeiro, Eduardo Fuhr. Em Arroio Grande, Ki-Momento/União 1 x 2 Racen/Dona Rita. Os gols foram de Neltor (Ki-Momento); Jonas e Charles (Racen).

Craques da rodada

Pelos Titulares, João Felipe, do Sete e Jeferson, goleiro do Cruzeiro. Pelos Aspirantes. Everton Schuck (Sete) e Júnior Trindade (Rui Barbosa). Pelos Veteranos, André (So Khellãs), Pastel (Racen) e Sula (Cruzeiro).

Jogos da 3ª rodada

Domingo, dia 27, haverá folga geral por causa do carnaval. No dia 06 de março teremos os jogos da 3ª rodada, quando jogam pelos Titulares, em Dona Rita, Haitianos/Dona Rita x Cruzeiro e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Forquetense. Os jogos iniciam às 14 horas para os Aspirantes e às 16 horas para os Titulares. Pelos Veteranos, com início às 10 horas, jogam em Dona Rita, Racen/Dona Rita x Cruzeiro; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x So Khellãs e em São Caetano, Sete x Ki-Momento/União.

Atletas suspensos

Pelos Titulares, estão suspensos por três jogos, Jones Schneider (Forquetense) e Andrei Hilgert (Sete). Pelos Veteranos, suspensos por três jogos Neltor Schmitt (Ki-Momento/União) e Evandro de Oliveira (Racen/Dona Rita).

Por daiane