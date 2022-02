O Alto Taquari

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, iniciou no domingo, dia 13, os jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022, denominado de 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Copa Sicredi 40 anos. O certame é disputado por cinco equipes na categoria Titulares; cinco nos Aspirantes e seis nos Veteranos. Todas as equipes estão formadas por atletas vinculados ao município de Arroio do Meio, sendo que na categoria de Titulares cada clube podia inscrever três estrangeiros. Nas categorias Titulares e Aspirantes, na primeira fase os jogos acontecem todos contra todos em turno único, em que cada clube disputa duas partidas em seu gramado, classificando os quatro primeiros para a fase semifinal. Na categoria Veteranos a fórmula será todos contra todos em turno único com repetição da primeira rodada com mando de campo invertido para completar três jogos para cada equipe em seu gramado. No final da primeira fase classificam-se os quatro primeiros.

Categoria Titulares

Pela categoria de Titulares, a grande curiosidade do público estava voltada para a partida de São Caetano reunindo Sete x Haitianos/Dona Rita. Dentro de campo os Haitianos, treinados por Beto Gás, criaram muitas dificuldades para o Sete. Os Haitianos largaram na frente no marcador com gol de William Amorin. O Sete empatou com Joceir e chegou à vitória nos instantes finais da partida com gol de Maicon. Em Linha 32, tivemos o clássico entre Cruzeiro x Forquetense. A partida terminou empatada em 1 x 1. O Forquetense marcou no primeiro tempo através de Diego Wilsmann. O empate do Cruzeiro veio nos minutos de desconto através de Vitor.

Categoria de Aspirantes

Pela categoria de Aspirantes, o Sete aplicou 5 x 1 no Haitianos/Dona Rita, com gols de Felipe da Silva (2), João Moura, Arthur, Felipe Lima (Sete) e Gabriel (Haitianos). Em Linha 32, o Cruzeiro venceu por 1 x 0 do Forquetense com gol marcado por Tiago Scheid.

Categoria de Veteranos

A categoria de Veteranos, que realiza seus jogos aos domingos de manhã, jogaram na primeira rodada em Linha 32, Cruzeiro 0 x 1 So Khellãs. O gol foi marcado por Daia. Em Arroio Grande, o Ki-Momento/União perdeu por 5 x 1 para o Rui Barbosa. Os gols do Rui Barbosa foram marcados por Douglas (3), André e Jurandir Piassini. Para o Ki-Momento marcou Daniel. Em São Caetano, onde antes da partida foi realizada solenidade, o Sete perdeu por 2 x 0 para o Racen/Dona Rita. Os gols foram de Nédio e José Soares.

Craques da rodada

O quadro de craques da rodada é patrocinado pela Loja Bruxellas que entrega um troféu para o melhor jogador em cada partida. Nos Veteranos, os craques de domingo foram Nédio (Racen), André Nunes (Rui Barbosa) e Daia (So Khellãs). Nos Aspirantes foram escolhidos Felipe da Silva (Sete) e Leandro Steffens (Forquetense). Pelos Titulares, Jeferson Schmitz (Cruzeiro) e William Amorin (Haitianos).

Jogos para domingo

Domingo, dia 20, será disputada a 2ª rodada. Pelos Titulares, jogam em Forqueta, Forquetense x Sete e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Cruzeiro. Os jogos iniciam às 16 horas. Pelos Aspirantes com início às 14 horas, teremos Forquetense x Sete e Rui Barbosa x Cruzeiro. Pelos Veteranos, com início às 10 horas, jogam no Passo do Corvo, So Khellãs x Sete; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Cruzeiro e em Arroio Grande, Ki-Momento/União x Racen/Dona Rita.

Solenidade de lançamento

O início do Campeonato de Futebol da Lafa foi marcado por um momento solene realizado na quinta-feira da semana passada na sede do Mezzo, em Bela Vista, onde a Lafa, através de seu presidente Jaca Lindemann, promoveu o lançamento do certame junto com os patrocinadores. Além dos representantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que autorizaram o município a investir R$ 20 mil com as despesas de arbitragem, estavam presentes representantes do Sicredi, Girando Sol e Neugebauer, patrocinadores oficiais da competição, junto à Loja Bruxellas que repassa os troféus dos craques de cada partida. Como colaboradores, marcaram presença a Confeitaria da Bea que forneceu o coquetel e a Cervejaria Rota 81, de Juliano Barcella, que serviu chopp.

Por daiane