Resenha do Solano

Na semana em que o presidente Jair Messias Bolsonaro esteve na Rússia, centenas de eventos de Carnaval foram oficialmente cancelados país a fora, seguindo uma tendência que já vinha de dezembro, com o cancelamento de réveillons. Um dos eventos cancelados é o tradicional Carnaval de Nova Bréscia, que teve a ‘não’ realização confirmada na terça-feira, após reunião entre organizadores e representantes do Poder Público. Desde de lá, quem acompanha a ocupação e as ofertas de vagas em sites especializados, pode constatar que há poucas vagas perto do mar com preços atrativos em Balneário Camboriú e outras praias baladas. Locais onde muitas pessoas da região vão estar no feriadão de Carnaval. Quem não gosta de tumulto, vai acabar fazendo outra coisa, ir a praias mais desertas, cachoeiras, campings, shoppings ou cortar grama e ler. Muitos precisam, outros fazem questão de trabalhar.

Não sou contra o Carnaval. É uma cultura importante para a economia de um país tropical referência em moda, estética, saúde, esportes e eventos. Muitas pessoas se dedicam (investem e economizam) o ano inteiro para estarem ‘bem’ ou ‘lucrar’ nessa época. O Carnaval é a cereja do bolo do nosso verão, o último suspiro para rotina que voltará a ficar mais “pesada” no outono e no inverno. Nós profissionais da imprensa estávamos a postos para essa cobertura, trazer todos os bastidores e informações completas. Imaginem o que seria do futebol se a mídia, em todas suas plataformas, não desse espaço.

Pelo menos – mesmo faltando água (páginas 06 e 07) – não vai faltar chopp e cuca com linguiça, em Linha 32 neste fim de semana. Além de atrações de nível estadual, será uma oportunidade de rever os meninos da “Contagem Regressiva” que estão completando 25 anos de estrada. A descontração é importante. Quem sofre com contraturas sabe.

VELOCIDADE DE DECOMPOSIÇÃO

Nas últimas reportagens policiais que fizemos, chamou a atenção a velocidade de decomposição do corpo de um ser humano. O pescador foi visto pela última vez no dia 27 janeiro e no dia 14 de fevereiro só havia mais ossos. A marca do relógio à prova d’água que ainda estava funcionando era Technos.

DUPLICAÇÃO DA ERS-130

Gostei do plano de obras apresentado pelo governo estadual para ERS-130 em Arroio do Meio (páginas 10 e 11). Acisam e Poder Público local estão certos em cobrar pelo menos um viaduto. Eu vejo que tem de ser dois. Um entre o Centro e Bela Vista e outro entre o São José e a Medianeira. Se a concessionária não fizer, o município tem de buscar parcerias ou bancar com o próprio bolso. Essas reivindicações e o ponto de cobrança ainda vão dar pano para as mangas. Assim como nossas interpretações sobre posicionamentos de parlamentares e líderes, que muitas vezes já foram acusados nos bastidores em não colaborar tanto com Arroio do Meio. Mas no olhar de críticos, apenas holofotes a um jogo de cartas já marcadas que já foram antecipadas inclusive nesta coluna.

RECESSO E MOVIMENTAÇÕES

A eleição de 2024 é vista como uma oportunidade diferenciada para novos postulantes a cargos legislativos em Arroio do Meio. Dependendo de quem for para as cabeças, haverá vagas ‘naturais’. O fim de ciclo de uns, capacidade de ‘financiamento eleitoral’, apostas em troca-nomes de determinados grupos políticos, representatividade feminina e de minorias, pode mudar alguns cenários. Tem muita gente de olho nesse mapa, e além de aparecer mais nas causas comunitárias, já está costurando parcerias. A Câmara de Vereadores de Arroio do Meio volta com tudo na Quarta-Feira de Cinzas, após breve recesso.

COPA DO QATAR

Os pacotes básicos para acompanhar a Copa do Qatar que ocorre entre 21 de novembro e 18 de dezembro, a partir de R$ 30 mil, já estão praticamente esgotados. Restam opções para os mais privilegiados. Só em termos de ingressos, a grande decisão, no lugar mais barato do estádio custará mais de R$1mil e pode chegar a até cerca de R$9mil. Em comparação com a Copa da Rússia, chega a 46% de reajuste em Dólar. Na primeira fase os ingressos mais baratos custam R$ 380.

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Por daiane