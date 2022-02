Esportes

A Copa Pituca de Minifutebol, promovida pela Associação Recreativa São Caetano – Pituca realizou, na sexta-feira, dia 11, os jogos da rodada final. A rodada foi aberta de forma solene com a presença dos patrocinadores Supermercado Marel, Sicredi, Bruxellas, Kalber Esportes e Squina Modas e os representantes do Poder Executivo e Legislativo. Na oportunidade foi entoado Hino Nacional com acompanhamento musical do professor Paulinho Haas; Ivo e Inácio Spohr (Mox), integrantes da banda Barbarella e o vocalista Gabriel dos Santos.

Dentro de campo, onde a rodada prometia uma noite de festa, acabou um tanto em frustração com pouco futebol, muitos lances desleais e uma série de reclamações. A primeira partida valendo pela decisão da categoria de Veteranos terminou no intervalo quando a equipe do Saragossa, que perdia por 3 x 1 para o Só Barulho/Sul Frio Refrigeração, abandonou a partida em protesto contra arbitragem. A decisão proclamou o Só Barulho como campeão. Na partida final valendo o título da Força Livre, jogaram as equipes do Shrek/Contra Ordem x Só Barulho/Sul Frio Refrigeração, que venceu sem muitas dificuldades pelo placar de 5 x 1.

No final de cada partida foi feita a entrega da premiação. Nos Veteranos, o troféu de campeão foi para o Só Barulho; vice, Saragossa; 3º, Conte Festas; 4º, Sete de Capitão; goleador, Jordano Morreto (Conte Festas); goleiro menos vazado, Geovani Lopes (Só Barulho) e melhor disciplina para o Só Barulho. Na Força Livre, campeão, Só Barulho; vice, Shrek/Contra Ordem; 3º, Amigos do Felipe Gedoz; 4º, Nova Geração; goleador, João Moura (Só Barulho); goleiro menos vazado, Jeferson Schmitz (Só Barulho) e melhor disciplina para o Shrek/Contra Ordem.

