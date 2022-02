O Alto Taquari

No último fim de semana o lutador Eduardo Friedrich, 37 anos, de Rui Barbosa, Arroio do Meio, fez sua estreia na faixa marrom no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu disputado em São José/SC. Lembrando que em 2020 ele já havia conquista ouro pela faixa azul. “Estou feliz com minha atuação nas lutas, fazendo frente com atletas de ponta, inclusive o atual, campeão brasileiro, campeão europeu e sul-americano. Mas não estou satisfeito com o resultado, quero melhorar cada vez mais”.

Fridrich finalizou em segundo do ranking gaúcho e em maio projeta disputar o campeonato brasileiro em SP, e o Grand Slam no RJ.

Por daiane